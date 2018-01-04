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漫画《我喜欢你铃木君》时隔五年新短篇刊载

资讯 十月轻舞 2018年01月04日 14:53
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　　1月4日发售的《Sho-Comi》杂志3・4合并号上刊载了日本漫画家池山田刚的漫画《我喜欢你铃木君》的新作短篇。

漫画《我喜欢你铃木君》时隔五年新短篇刊载 资讯 第1张

　　此作是《Sho-Comi》杂志创刊五十周年纪念企划的第二弹。完结五年半的《我喜欢你铃木君》新作短篇，讲述了爽歌和辉挑选婚纱的故事。

漫画《我喜欢你铃木君》时隔五年新短篇刊载 资讯 第2张

　　而作者池山田刚的新连载「同・級・生!! ～ずっとキミがスキだった～」将于下期杂志揭幕。

故事简介

　　星野爽歌（女一号）是一个想当演员女孩子，外表虽然看起来貌不惊人，但是她超群的演技却深深地映在了小个子铃木辉（男一号）的脑海中。一个美妙的邂逅，使两个初中学生相识到相爱。但是，辉的青梅竹马，完美女生伊藤千寻（女二号）却也默默地喜欢着辉。初中生活还没结束，千寻却得知少爷铃木忍（男二号）喜欢他，虽然千寻跟他约定到一个高中，但是因为爽歌跟着父母离开，辉始终提不起精神，千寻为了辉，跟辉一起到了一个高中，和心受伤的忍分道扬镳。

　　两年过去了，辉从一个小个子变成了帅气的篮球少年。这期间，爽歌一直没有来消息。可是当辉终于找到爽歌的时候，她失忆了！而此时，千寻也和一直没忘记她的忍相见了。辉终于下定决心帮助她找回记忆时，他却得知，爽歌改名叫成濑爽歌了，成为了明星的她，和经纪人相恋了……

　　两个铃木君，两个女孩，一部漫画，两个故事。他们，能成功吗？

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译整理，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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