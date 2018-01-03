《鬼灯的冷彻》动画第2季即将推出续篇

漫画家「江口夏实」原作的人气漫画《鬼灯的冷彻》推出的动画第2季日前已经播出完毕，这一季新加了很多角色，令鬼灯和他的小伙伴们的地狱生活更加欢乐。在动画最后一集官方公布了即将制作续篇的消息续作动画名为「第2季之2」，预计在4月播出。

阎罗王手下的第一补佐官·鬼灯在地狱中充满超级S的日常生活以及超现实的黑色幽默。主要舞台是描述住在日本的地狱的当地居民们的生活、除此之外还有神话、日本童话、怪谈等多数故事人物登场、另外不限于日本，国外的恶魔和妖怪也会出现。

【制作团队】

原 作：江口夏实

监 督：米田和弘

脚 本：后藤绿

人物设计：お祭似郎

编 集：松原理恵

音响监督：はたしょう二

音响效果：高梨絵美

音响製作：Sound Team Don Juan

音 乐：TOMISIRO

音乐製作：KING RECORDS

製 作：STUDIO DEEN





【声优】

鬼灯：安元洋贵

阎魔王：长嶝高士

小白：小林由美子

柿助：后藤弘树

琉璃男：松山鹰志

阿香：喜多村英梨

茄子：青山桐子

唐瓜：柿原彻也

芥子：种﨑敦美

碧琪·玛姬：上坂堇

桃太郎：平川大辅

白泽：游佐浩二

座敷童子（一子）：佐藤聪美

座敷童子（二子）：小仓唯

蜜姬：諏访彩花



