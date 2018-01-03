《鬼灯的冷彻》动画第2季即将推出续篇

漫画家「江口夏实」原作的人气漫画《鬼灯的冷彻》推出的动画第2季日前已经播出完毕，这一季新加了很多角色，令鬼灯和他的小伙伴们的地狱生活更加欢乐。在动画最后一集官方公布了即将制作续篇的消息续作动画名为「第2季之2」，预计在4月播出。
阎罗王手下的第一补佐官·鬼灯在地狱中充满超级S的日常生活以及超现实的黑色幽默。主要舞台是描述住在日本的地狱的当地居民们的生活、除此之外还有神话、日本童话、怪谈等多数故事人物登场、另外不限于日本，国外的恶魔和妖怪也会出现。
【制作团队】
原 作：江口夏实
监 督：米田和弘
脚 本：后藤绿
人物设计：お祭似郎
编 集：松原理恵
音响监督：はたしょう二
音响效果：高梨絵美
音响製作：Sound Team Don Juan
音 乐：TOMISIRO
音乐製作：KING RECORDS
製 作：STUDIO DEEN
【声优】
鬼灯：安元洋贵
阎魔王：长嶝高士
小白：小林由美子
柿助：后藤弘树
琉璃男：松山鹰志
阿香：喜多村英梨
茄子：青山桐子
唐瓜：柿原彻也
芥子：种﨑敦美
碧琪·玛姬：上坂堇
桃太郎：平川大辅
白泽：游佐浩二
座敷童子（一子）：佐藤聪美
座敷童子（二子）：小仓唯
蜜姬：諏访彩花
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