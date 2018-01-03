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著名导演北野武考虑下一部电影为动画

资讯 musquall 2018年01月03日 11:21
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      70岁高龄的著名演员、导演北野武曾经发表过不喜欢动画的言论。然而，他可能会参与到一部动画电影的制作中。

著名导演北野武考虑下一部电影为动画 资讯

      在近日的东京电视台节目《たけしの誰も知らない伝説〜ニッポンの天才たち２０１７〜》中，他表达了下一部作品是恋爱剧，可能会是动画电影。

      在节目中，史上首次实现“永世７冠”的现任龙王（日本将棋运动的冠军头衔）羽生善治询问北野武“下一部电影的主题是什么”。北野武回应说他正在考虑一部恋爱电影，因为人们都说他以前从来没制作过。2017年，他写了他的第一本恋爱小说《アナログ》。他在节目中提到，他写的时候是当电影来写的，不过也试着把它写成了小说。接着北野武说“对一个原创作品，看过的人都会在头脑里想象角色的样子。既然人们会说演员不是他所想的样子，那我认为我可能会把它制作成一部动画。”

      在今年的东京体育电影节上，动画电影《在世界的觉罗》赢得了最佳电影。北野武呼吁真人电影制作者和演员们要反思他们的作品，想一想他们的作品为什么会输给一部动画。

      北野武最近一次参与的电影是2017年的真人版《攻壳机动队》。他在电影中扮演公安9科的科长荒卷大辅。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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