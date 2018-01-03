动画《幼女战记》可能要推出第二季

周二，动画《幼女战记》官方推特发表推文透露，动画第二话将在1月8日24：30重播，届时还有绝对不可错过的重要消息公布。这个所谓的重要消息极有可能是动画将推出第二季。









动画全名为《幼女战记 恶魔谭雅的传说（日语：幼女戦記 Saga of Tanya）》，改编自由Carlo Zen创作的小说《幼女战记（日语：幼女戦記）》。小说最初是作者在小说投稿网站“Arcadia”上投稿的小说，后来经过修订后书籍化，于2013年10月开始由Enterbrain刊行，书籍化后，篠月しのぶ负责插画。



小说的主角是一位名叫谭雅·提古雷查夫的幼女。谭雅有着金黄色的头发、碧蓝的眼睛、吹弹可破的白皙皮肤。她处于战争的最前线，飞翔在空中，毫不留情地击落着敌人。她有着幼女特有的口齿不清，却依然号令着军队。谭雅原是是一名日本精英上班族，但由于失控的神，她转生为一名幼女。把效率与出人头地看得比什么都还重要的幼女谭雅，逐渐成为帝国军魔导师当中最危险的存在。



动画主要制作人员如下：



原作：Carlo Zen

角色原案：篠月しのぶ

监督：上村泰

角色设计、总作画监督：细越裕治

系列构成、剧本：猪原健太

副监督：春藤佳奈

次要角色设计：谷口宏美、牧孝雄、高田晴仁

服饰设计：谷口宏美

魔导具设计：江畑谅真

道具设计：森山洋

枪械设计：秋篠Denforward日和、大津直

主动画师：石桥翔祐、栗田新一、堀内博之

效果监督：桥本敬史

军事考证：大藤玲一郎

美术监督：平柳悟

色彩设计：中村千穗

摄影监督：顿所信二

3DCGI监督：高桥将人

编辑：神宫司由美

音响监督：岩浪美和

音乐：片山修志

动画制作：NUT

制作：幼女战记制作委员会



动画的主要声优如下：



谭雅·提古雷查夫 cv 悠木碧

维夏 cv 早见沙织

雷鲁根 cv 三木真一郎

卢提鲁德夫 cv 玄田哲章

杰图亚 cv 大冢芳忠





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