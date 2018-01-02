动画《牙狼 Vanishing Line》公布新视觉图

周一，动画《牙狼 Vanishing Line》官方网站公布了一张动画的新视觉图。



动画官方网站也宣布，动画播出特别篇《Pause》将在1月5日播出，动画的后半段将从1月12日起每周五深夜1：23开始播出。



动画第二季将会由喜多修平演唱新片头曲《Howling Sword》，以及米仓千寻演唱的新片尾曲《Promise》。



动画的前半段于10月6日起开始播出。



动画主要制作人员如下：



原作：雨宫庆太

监督：朴性厚

剧本统筹：吉村清子

剧本：村越繁、金田一明、安永丰、篠冢智子

角色原案：冈崎能士

角色设计、总作画监督：岸友洋

道具设计：佐野誉幸

美术监督：峰田佳实

美术设定：大久保修一、友野加世子、乘末美穗

色彩设计：忽那亚美

摄影监督：KIM BOO CHEOL

CG监督：泽村武马

特殊效果：入佐芽咏美

动态图形：sankaku△

编辑：广濑清志

音乐：高田龙一、广川惠一（MONACA）

音响监督：久保宗一郎

音响效果：中野胜博

音响制作：东北新社

特别协力：Sansei R&D

动画制作：MAPPA

制作：东北新社



动画主要声优如下：



索德 cv 关智一

索菲亚 cv 钉宫理惠

卢克 cv 岛崎信长

吉娜 cv 小清水亚美

服务员智秋 cv 高桥智秋

修女 cv 田中敦子

安 cv 堀井千砂

骑士 cv 浪川大辅

皇后 cv 朴璐美

教士 cv 堀内贤雄

士兵 cv 高濑右光

扎尔巴 cv 影山浩宣

飞龙 cv 土师孝也

梅芳 cv 高垣彩阳





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