动画《牙狼 Vanishing Line》公布新视觉图

周一，动画《牙狼 Vanishing Line》官方网站公布了一张动画的新视觉图。
动画官方网站也宣布，动画播出特别篇《Pause》将在1月5日播出，动画的后半段将从1月12日起每周五深夜1：23开始播出。
动画第二季将会由喜多修平演唱新片头曲《Howling Sword》，以及米仓千寻演唱的新片尾曲《Promise》。
动画的前半段于10月6日起开始播出。
动画主要制作人员如下：
原作：雨宫庆太
监督：朴性厚
剧本统筹：吉村清子
剧本：村越繁、金田一明、安永丰、篠冢智子
角色原案：冈崎能士
角色设计、总作画监督：岸友洋
道具设计：佐野誉幸
美术监督：峰田佳实
美术设定：大久保修一、友野加世子、乘末美穗
色彩设计：忽那亚美
摄影监督：KIM BOO CHEOL
CG监督：泽村武马
特殊效果：入佐芽咏美
动态图形：sankaku△
编辑：广濑清志
音乐：高田龙一、广川惠一（MONACA）
音响监督：久保宗一郎
音响效果：中野胜博
音响制作：东北新社
特别协力：Sansei R&D
动画制作：MAPPA
制作：东北新社
动画主要声优如下：
索德 cv 关智一
索菲亚 cv 钉宫理惠
卢克 cv 岛崎信长
吉娜 cv 小清水亚美
服务员智秋 cv 高桥智秋
修女 cv 田中敦子
安 cv 堀井千砂
骑士 cv 浪川大辅
皇后 cv 朴璐美
教士 cv 堀内贤雄
士兵 cv 高濑右光
扎尔巴 cv 影山浩宣
飞龙 cv 土师孝也
梅芳 cv 高垣彩阳
本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。
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