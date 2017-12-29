原创动画《比宇宙更远的地方》新广告播出，片尾曲预览

周四，角川开始播出原创动画《比宇宙更远的地方》的新电视广告。广告播放了由声优水濑祈(玉木麻理役)、花泽香菜(小渊泽报濑役)、 井口裕香(三宅日向役)以及早见沙织（白石结月役）演唱的片尾曲《ここから、ここから》。



动画主要声优如下：



玉木麻理 cv 水濑祈

小渊泽报濑 cv 花泽香菜

三宅日向 cv 井口裕香

白石结月 cv 早见沙织

藤堂吟 cv 能登麻美子

前川香苗 cv 日笠阳子

鲛岛弓子 cv Lynn

高桥惠 cv 金元寿子

玉木凛 cv 本渡枫

白石民子 cv 大原沙耶香



动画主要制作人员如下：



原作：よりもい

监督：石冢敦子

系列构成、剧本：花田十辉

角色设计、总作画监督：吉松孝博

美术设定：平泽晃弘

美术监督：山根左帆

色彩设计：大野春惠

摄影监督：川下裕树

3D监督：日下大辅

编辑：木村佳史子

音响监督：明田川仁

音响效果：上野励

音乐：藤泽庆昌

音乐制作：KADOKAWA

协力：文部科学省、国立极地研究所、海上自卫队、SHIRASE5002（一财）WNI气象文化创造中心

动画制作：MADHOUSE

出品：《比宇宙更远的地方》制作委员会



动画播出信息：



AT-X 1月2日每周二晚8:30分～

东京MX 1月2日每周二晚11:00分～

BS11 1月2日每周二晚11:30分～

MBS 1月9日每周二深夜3:00分～



角川杂志《月刊漫画Alive》2018年1月刊宣布，原创动画《宇宙よりも遠い場所 A Story Leads to Antarctica》将推出漫画版。漫画版已经从12月27日出版的杂志2月刊开始连载，漫画由Yoimachi负责作画。



动画《比宇宙更远的地方》讲述了女子高中生如何去往南极，这个“比宇宙更远的地方”。在此期间她们有过争吵，也团结在一起应对极端恶劣的条件，并得以成长。





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