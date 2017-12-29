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游戏《雷顿教授》推出春季新番，主角是雷顿小姐

资讯 musquall 2017年12月29日 11:01
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      今日出版的小学馆杂志《Ciao》2月刊透露，改编自游戏《雷顿教授》系列的动画《レイトンミステリー探偵社　カトリーのナゾトキファイル（暂译：雷顿神秘侦探社 卡托利的解谜事件簿）》将在2018年春季播出。动画以Level-5游戏《雷顿神秘之旅 卡特里埃尔和大富豪的阴谋（日语：レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀）》为基础进行改编，主角也是雷顿教授的女儿卡特里埃尔·雷顿（简称凯特）。


游戏《雷顿教授》推出春季新番，主角是雷顿小姐 资讯 第1张


      和游戏一样，动画的故事发生在英国伦敦。杂志描述这部动画是一部“高速的喜剧解谜故事”，动画也会展示雷顿教授的一些特质。

      著名声优花泽香菜将为主角凯特配音。动画的主要制作人员如下：

创意总监/原案·系列构成：日野晃博
原作：Level-5
监督：满仲劝
角色设计原案：长野拓造
角色设计：高田谣子
动画制作：LIDEN FILMS

游戏《雷顿教授》推出春季新番，主角是雷顿小姐 资讯 第2张

      游戏《雷顿神秘之旅 卡特里埃尔和大富豪的阴谋》于7月20日在全球范围内发售游戏《雷顿神秘之旅 卡特里埃尔和大富豪的阴谋（日语：レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀）》的iOS和安卓版。游戏内置8种语言：日语、英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、荷兰语和韩语。游戏也会于7月20日在日本发售3DS版。游戏将会在秋季在西方发售3DS版。

      游戏《雷顿神秘之旅 卡特莉埃尔和大富豪的阴谋》最初名为《雷顿小姐：富豪王雅利安德内的阴谋（日语：レディレイトン 富豪王アリアドネの陰謀）》。游戏主角也不是雷顿教授，而是他的女儿卡特莉埃尔·雷顿。故事发生在伦敦。在那儿，卡特莉埃尔要解决从寻找失踪的猫咪到杀人案件等各种事件。而她最初的目的，是寻找自己消失的父亲。她有一只名叫夏罗的会说话的狗作为助手。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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