动画《Slow Start》宣传视频播出，片头曲预览

周三，TV版动画《Slow Start（日语：スロウスタート）》的官方网站开始播出动画的宣传视频。这部宣传视频以动画声优组成的组合STARTails☆（近藤玲奈・伊藤彩沙・岭内知美・长绳麻理亚）演唱的片头曲《ne! ne! ne!》为主题。



主角声优如下：



一之濑花名 cv 近藤玲奈

百地珠手 cv 岭内知美

十仓荣依子 cv 伊藤彩沙

千石冠 cv 长绳麻理亚

京塚志温 cv M・A・O

万年大会 cv 内田真礼

榎并清濑 cv 沼仓爱美



动画主要制作人员如下：



原作：笃见唯子（芳文社《漫画时光Kirara》连载）

监督：桥本裕之

系列构成：井上美绪

角色设计、总作画监督：安野将人

道具设计：伊藤雅子

主动画师：吉田亘良

美术监督：针生胜文

色彩设计：穗刈加奈子

CG监督：那须信司

摄影监督：黑岩悟

编辑：高桥步

音响监督：明田川仁

音响效果：和田俊也

音乐：藤泽庆昌

音乐制作：ANIPLEX

动画制作：A-1 Pictures



动画的片尾曲是由三月のパンタシア演唱的《風の声を聴きながら》。



动画计划从2018年1月6日起开始播出，具体信息如下：



东京MX、栃木电视台、群马电视台、BS11：1月6日起每周六24：30～

关西电视台：1月11日起每周四26：25～

テレビ愛知：1月9日起每周二26：05～

AT-X：1月8日起每周一20:00～



动画改编自笃见唯子的同名四格漫画。漫画于芳文社杂志《漫画时光Kirara》2013年7月刊开始连载，单行本已经发售了4卷。杂志6月刊宣布了动画化的消息。



故事简介：



一之濑花名由于在高中升学考试前一天患上严重腮腺炎缺席了公立与私立高中的考试，结果无奈的成为了一名中考复读生，对于自己这个不幸的因为疾病成为复读生的历史，一之濑花名相当的介意，在成为复读生之处就开始自己独居生活。进入高中后也对自己的这段历史严格保密，她自己又不善与人交流。不过在进入高中后与自己的几位同班同学（其实比自己小了一届）相遇开始了自己的青春高中生活。





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