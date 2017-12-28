动画《皇帝圣印战记》新宣传片、新视觉图公布

周二，TV版动画《皇帝圣印战记（日语：グランクレスト戦記）》官方网站开始播出动画的第三部宣传片。宣传片播放了綾野ましろ演唱的片头曲《starry》和ASCA演唱的片尾曲《PLEDGE》。



官方网站也公布了动画的一张新关键视觉图。



动画将从2018年1月5日起开始播出，具体如下：



东京MX 1月5日起每周五24：00～

栃木电视台 1月5日起每周五24：00～

群马电视台 1月5日起每周五24：00～

BS11 1月5日起每周五24：00～

爱知电视台 1月9日起每周二26：35～

ABC朝日放送 1月10日起每周三26：45～



此外，动画也会从1月8日起陆续在dAnimeStore、NiconicoChannel、Niconico直播、AbemaTV、GYAO等网络服务上播出。



动画主要声优如下：



提欧·科尔内罗 cv 熊谷健太郎

希露卡·梅列特斯 cv 鬼头明里

艾维因 cv 中村悠一

爱雪拉 cv 上田丽奈

拉席克·达彼多 cv 日野聪

莫雷诺·多尔忒斯 cv 松冈祯丞

普莉希拉 cv 高森奈津美

玛丽娜·克莱榭 cv 茅野爱衣

维拉尔·康士坦斯 cv 樱井孝宏

米尔札·库雀司 cv 羽多野涉

阿雷克西斯·德赛 cv 井口祐一

马格雷特·奥狄乌斯 cv 甲斐田裕子

拉乌拉·哈德利 cv 安济知佳

海尔伽·皮亚罗扎 cv 内山夕实

科林·梅萨拉 cv 本渡枫

奥贝斯特·梅连提丝 cv 三上哲

蕾拉 cv 佐仓绫音

卡蜜 cv 小泽亚李



动画主要制作人员如下：



系列构成: 矢野さとし、水野良

监督: 小俣真一

脚本: DELiGHTWORKS

音乐: 菅野祐悟

人物设定: 矢向宏志

音响监督: 岩浪美和

动画制作: A-1 Pictures



故事简介：



混沌支配了一切的大陆。

人们因混沌所产生的灾害而胆怯，并被拥有镇压混沌之力“圣印”的君主所守护着。

但，不知何时起君主们舍弃了“净化混沌”这一理念，

开始了互相争夺圣印和领土的战乱——

蔑视那些无理念君主的孤高魔法师希露卡，

以及为了将故乡从苛政中解放而持续修炼之旅的流浪骑士提欧。

“我与骑士提欧的圣印立下契约，并宣誓永远的忠诚”

两人交换的主从之誓，会为混沌与战乱的大陆带来变革之风吗！？

围绕秩序的结晶“皇帝圣印”展开的战记幻想剧，现在启动！！



动画《皇帝圣印战记》改编自水野良原作的同名轻小说。原作轻小说第一卷于2013年8月20日发售，第8卷于2016年11月19日发售。



水野良的代表作是《罗德岛战记》。这部小说曾被改编成动画、漫画、剧场版动画等。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

