萌力凶猛，《天使的3P》新抱枕套接受预订

今年7月新番《天使的3P》给大家带来了一支由三位萌力十足的小学生组成的乐队。现在以三位萌妹子为主题的抱枕套已经开始接受预订。



五岛润

红叶谷希美



金城空



抱枕套计划在明年3月发售。



动画改编自苍山サグ原作、Tinkle插画的同名轻小说。轻小说于2012年开始出版，角川于10月8日出版了最新的第八卷。由水谷悠珠作画的漫画版《天使的3P!》于2014年在《电击G's漫画》上连载。番外篇漫画《天使的3P!的3P!》，由おーみや作画，于杂志《电击萌王》上连载。



动画主要制作人员如下：



原作：苍山サグ（电击文库刊）

角色原案：Tinkle

监督：柳伸亮

副监督：岩田和也

角色设计：野口孝行

道具设计：北山景子、矢野茜、奥田佳子

乐器设计：大藤怜一郎

系列构成：杂破业

美术监督：田边浩子

美术设定：成田伟保、渡部隆

色彩设定：铃木洋子

CGLine监督：远藤诚

摄影监督：川田哲矢

编辑：三岛章纪

音响监督：纳谷僚介

音乐：松田彬人

音乐制作：Lantis

音乐监制：木皿阳平

制作人：里见哲朗

制作监制：糀谷智司

动画监制：BARNUM STUDIO

动画制作：project No.9

出品：小翅膀



动画主要声优如下：



五岛润 cv 大野柚布子

红叶谷希美 cv 远藤优里香

金城空 cv 古贺葵

贯井响 cv 井上雄贵

贯井胡桃 cv 日高里菜

鸟海樱花 cv 伊藤加奈惠

尾城小梅 cv 花泽香菜

相江柚叶 cv 井口裕香

佐渡正义 cv 大川透





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

