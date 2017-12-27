动画《爱丽丝或艾利斯～妹控哥哥与双胞胎妹妹》将在4月播出

今日出版的角川杂志《月刊漫画Cune》2018年2月刊宣布，动画《爱丽丝或艾利斯～妹控哥哥与双胞胎妹妹（日语：ありすorありす ～シスコン兄さんと双子の妹～）》将从4月起开始播出。



动画的主要制作人员如下：



监督：小林浩辅

角色设计：桑原直子

脚本：藤本冴香

音响监督：阿部信行

制作：EMT Squared



杂志之前公布的动画的部分声优：



璃星（りせ） cv 佐仓绫音

蓝璃（あいり） cv 日高里菜

马可（マコ） cv 高森奈津美

可可（ココ） cv 诹访彩花

姫咲 cv 德井青空

流叶（るは） cv 大西沙织

あるぱかさん cv 新田日和

カビうさぎ cv 新田日和

哥哥 cv 松冈祯丞



漫画主要讲述了都叫做爱丽丝的双胞胎妹妹和她们那妹控哥哥的日常生活。



最初，梱枝莉子于2013年在角川杂志《漫画Alive》上刊登了一部短篇漫画《爱丽丝或艾利斯～妹控哥哥与双胞胎妹妹》。之后，漫画于2013年开始在《漫画Alive》上完整连载。2015年，漫画移籍至杂志《漫画Cune》继续连载。角川于2016年7月出版了漫画单行本第二卷。





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