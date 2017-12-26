原创动画《DARLING in the FRANXX》公布追加声优

由TRIGGER与A-1 Pictures共同制作的原创科幻电视动画《DARLING in the FRANXX》公布追加声优，井上麻里奈、小西克幸、崛内贤雄加盟此作。
动画《DARLING in the FRANXX》的舞台设定在遥远的未来，人类生活在巨大的移动要塞都市中，与“叫龙”战斗。动画于2018年1月13日起每周六在TOKYO MX、栃木电视台、群马电视台、BS11首播。
剧情简介
他们拥有梦想。总有一天，飞向广阔天空的梦想。知晓被玻璃遮盖的这片天空有多么遥远。
遥远的未来。人类在荒废的大地上建设了移动要塞都市“种植园”，并讴歌着文明。在那当中建造的驾驶员居住设施“米斯特汀”，通称“鸟笼”。孩子们就住在那里。对外面的世界一无所知。对自由的天空一无所知。他们被告知的使命，只有战斗而已。敌人是一切都被谜团覆盖的巨大生命体“叫龙”。为了对抗尚未见过的敌人，孩子们乘上被称为“FRANXX”的机器人。他们坚信，乘坐其中，就是对自己存在的证明。
有一位曾被称作神童的少年。代号016。名字是广。但他现在却跌落谷底。是不被人需要的存在。如果没有乘上FRANXX，就如同不存在一样。在这样的广面前，某天，一位被称作02的神秘少女出现了。她的额头，长着两根艳丽的角。
“——找到了哦，我的DARLING”
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