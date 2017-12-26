国漫崛起，必胜客出击！ 必胜客x《非人哉》茶话会实况

自2017年12月11日开始，必胜客联合国产优秀漫画《非人哉》展开了一次致敬国漫的合作， 让五位中国故事中吃货神仙（小玉、九月、敖烈、藕霸哪吒、哮天）来到必胜客，和美味的小食拼盘开启了一系列故事。中国古代神话中的神仙们 VS 必胜客人气美食瞬间擦出跨次元的火花，点亮了精彩的12月。

活动上线以来，仔细盘点必胜客和《非人哉》的合作内容会发现，除了网络大人气定制动画泡面番（点击观看第一集、第二集）和条漫（点击观看第一话、第二话）之外，必胜客和《非人哉》还推出了萌萌的定制周边亚克力挂件、心意卡，甚至还将必胜客上海南方商城店装修成了充满神仙元素的主题店。范围覆盖之广，合作程度之深，大大满足了粉丝们的“神仙梦”。

这只是一个开始。看多了漫威的钢铁侠，看多了超级赛亚人的元气弹，漫迷们总是对国漫有一丝期待，难道国内只有西游记和黑猫警长吗？必胜客希望借这个机会让更多人看到《非人哉》这样的优秀国漫，也让漫迷们知道：国产漫画在努力，中国的一批年轻漫画作者也在努力，他们渴望创作专属中国的故事，给中国漫迷们创造自己的“钢铁侠”和“超级赛亚人” 们。

必胜客愿意和大家，一起见证“非人哉”们，一起见证国漫的崛起。

整个活动期间，让粉丝眼前一亮的点有很多，最让大家激动的高潮部分就是在必胜客《非人哉》主题店举办的《非人哉》茶话会了。

12月21日，上海必胜客南方商城店作为《非人哉》各路神仙欢聚的大（zhu）本（ti）营（dian），为粉丝们带来了一场线下狂欢茶话会。除了享受神仙们最爱的必胜客美食以外，还能和《非人哉》的主创们进行趣味游戏互动、参与小型签售，不禁让粉丝们直呼过瘾！

（必胜客x非人哉主题餐厅）

这样的线下盛宴小编自然不会缺席，在活动开始的第一时间赶到了必胜客x《非人哉》主题店"朝圣"。刚走到南方商城的广场上，小编我一眼就认出了此行的目的地——你以为躲在这里就找不到你吗？没用的，像这样出色的"神仙接待所"无论在哪，都像黑夜里的萤火虫那样的鲜明、那样的出众，门窗上亮晶晶五颜六色的贴纸、几乎扑面而来的"仙气"，还有那门口的三个高颜值的coser，都深深的迷住了我。

Cos成九月、小玉和哮天的三位coser叫住了我："是来参加必胜客举办的非人哉茶话会活动吗？这边请哦！我们可以一起度过一下午！"小哥哥小姐姐们温柔的笑脸配合着过人的颜值和玛丽苏的声线对我的杀伤力十足。

但小编我是什么人？漂亮女友在家中，浩然正气在心里，岂会轻易就被美色所吸引？

"现在就有空，除了来份比萨，更得加个小食拼盘助助兴。"我回答的义正言辞干净利落。

（必胜客X非人哉主题餐厅内部）

进入主题餐厅后果然不虚此行，除了精美的装饰以外，非人哉的动漫元素也成功得融入到了门店的每一个角落，粉丝们和自己心爱的非人哉角色合影留念之后，纷纷把美照Po到自己的微博上，让一众无法来到的现场的吃瓜粉丝哀嚎连连。在满足大家的自拍热情之后，Idol School的李欣然作为主持人正式入场。

李欣然微笑着向大家介绍了本次必胜客与非人哉合作的主题门店情况与茶话会基本信息，不得不说以小姐姐的颜值配合着小食拼盘的美味让人觉得这才是秀色+可餐啊！

（非人哉COSER）

在主创和粉丝们的自我介绍后，《非人哉》神仙们的"神仙贺电"短片将现场气氛推向高潮。主持人和coser们引导着粉丝们进行了一系列小游戏，不少幸运粉丝获得了众多必胜客联合《非人哉》定制的周边奖品。因为运气不好颗粒无收的小编，抱着入场免费赠送的非人哉身份发夹和定制签名板，心情一下子就平复啦！

（在现场游戏的热情粉丝）

值得一提的是，本次茶话会也专门为《非人哉》的粉丝带来了与主创零距离互动的福利环节，"神仙密事"环节各种《非人哉》趣闻真是满足了粉丝们一颗颗八卦的心。除此之外，主持人还抽取了全场最幸运的人。使他收获了非人哉主笔一汪空气大大的亲笔签绘！这真是让周围一众粉丝纷纷嫉妒到变形。

（签绘实拍）

最后除了再次满足大家与主创、coser们合影的心愿之外，《非人哉》主创们带大家进入了现场小型签售会环节。摸着主创大大们签名的书或签名板，每位粉丝脸上洋溢着大大的笑容！

（签售环节）

转眼之间，茶话会就圆满结束辣！虽不舍，但更期待下次的活动！

当然啦，更多更有趣的现场活动实况我们也给大家录下啦！还不快戳下面看起来~

在这里小编再次告诉大家！没来到茶话会现场的"神仙投喂员"们也不用灰心，必胜客《非人哉》主题店将持续到今年12月31日，同时联名限量亚克力周边挂摆件还在火热发售中！

入手方式有三种：

1、主题店独有福利：在上海必胜客南方商城店点购指定圣诞套餐即有机会获得限量《非人哉》单个神仙美食挂摆件１个，先到先得（没错拼速度的时间到了）；

2、想入手全套挂摆件以及美食心意卡的粉丝可以通过必胜客天猫旗舰店进行购买；

3、同时还可下载必胜客APP，使用25万K金来兑换（详情见APP>商城>好物商城）！