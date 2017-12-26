原创动画《一个房间》推出“One Room VR”计划众筹

周一，原创动画《一个房间（One Room）》在其官方网站上宣布，为庆祝动画决定制作第二季，“One Room VR”计划开始众筹。众筹活动登录在中抽网站Campfire上。
VR app以第一季中的花坂結衣为主角。为为了更好的表现，Gugenka的主要3DCG艺术家五十岚拓也将负责VR项目的3DCG。动画中花坂結衣的声优M・A・O也将为VR项目录制新的台词。
VR项目名为“One Room VR Project 制服篇”。如果在2月27日起众筹达到100万日元，项目将增加“围裙篇”。在“围裙篇”中，结衣将会全程穿着围裙。同时，如果项目众筹达到150万日元，项目将增加“泳衣篇”。如果达到200万日元，项目将增加膝枕掏耳朵的动作。如果达到300万日元，项目会制作花坂結衣的等身大AR塑像。塑像可以通过Gugenka的AR app“HoloModels”观看。等身大塑像可以身着制服、围裙以及泳衣。
VR对应的系统是iOS和安卓，售价960日元。
原创动画《一个房间》是一部时长约3分钟的泡面番动画，动画于今年1月播出。动画将讲述三个在你的房间里发生的故事，“你”才是这部动画的主人公。
动画主要声优如下：
花坂結衣 cv M・A・O
桃原奈月 cv 村川梨衣
青岛萌香 cv 三森铃子
三位女主角分别在不同的集数登场，每个人都会演唱自己故事的片尾曲。
动画主要制作人员如下：
原作：SMIRAL
角色原案：カントク
角色设计：奥田泰弘（St.Silver）
故事原案：真野英二
脚本：霜井蒼星
综合演出：佐久间贵史
美术监督：松本浩树（AtelierPlatz）
色彩设计：日比智恵子
复合导演：难波史
编集：德田俊
动画制作：台风Graphics
动画的番外篇，女性向动画《室友（Room Mate）》，已经在4月播出。这部动画将讲述“男性角色”的另一个故事。动画由左负责角色原案。
动画第二季将会增加高桥李依和水濑祈两名声优。动画计划在2018年播出，其他的信息一旦确定，就会在官方推特和官方网站上第一时间公布。
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