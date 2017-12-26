Hi, 请登录

原创动画《一个房间》推出“One Room VR”计划众筹

资讯 musquall 2017年12月26日 11:11
标签：             

      周一，原创动画《一个房间（One Room）》在其官方网站上宣布，为庆祝动画决定制作第二季，“One Room VR”计划开始众筹。众筹活动登录在中抽网站Campfire上。

原创动画《一个房间》推出“One Room VR”计划众筹 资讯 第1张

      VR app以第一季中的花坂結衣为主角。为为了更好的表现，Gugenka的主要3DCG艺术家五十岚拓也将负责VR项目的3DCG。动画中花坂結衣的声优M・A・O也将为VR项目录制新的台词。

      VR项目名为“One Room VR Project 制服篇”。如果在2月27日起众筹达到100万日元，项目将增加“围裙篇”。在“围裙篇”中，结衣将会全程穿着围裙。同时，如果项目众筹达到150万日元，项目将增加“泳衣篇”。如果达到200万日元，项目将增加膝枕掏耳朵的动作。如果达到300万日元，项目会制作花坂結衣的等身大AR塑像。塑像可以通过Gugenka的AR app“HoloModels”观看。等身大塑像可以身着制服、围裙以及泳衣。

      VR对应的系统是iOS和安卓，售价960日元。

原创动画《一个房间》推出“One Room VR”计划众筹 资讯 第2张

      原创动画《一个房间》是一部时长约3分钟的泡面番动画，动画于今年1月播出。动画将讲述三个在你的房间里发生的故事，“你”才是这部动画的主人公。

动画主要声优如下：
花坂結衣 cv M・A・O
桃原奈月 cv 村川梨衣
青岛萌香 cv 三森铃子

      三位女主角分别在不同的集数登场，每个人都会演唱自己故事的片尾曲。

动画主要制作人员如下：

原作：SMIRAL
角色原案：カントク
角色设计：奥田泰弘（St.Silver）
故事原案：真野英二
脚本：霜井蒼星
综合演出：佐久间贵史
美术监督：松本浩树（AtelierPlatz）
色彩设计：日比智恵子
复合导演：难波史
编集：德田俊
动画制作：台风Graphics

      动画的番外篇，女性向动画《室友（Room Mate）》，已经在4月播出。这部动画将讲述“男性角色”的另一个故事。动画由左负责角色原案。

      动画第二季将会增加高桥李依和水濑祈两名声优。动画计划在2018年播出，其他的信息一旦确定，就会在官方推特和官方网站上第一时间公布。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论