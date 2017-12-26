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动画《伊藤润二 》将会有12话TV版和2话OVA

资讯 musquall 2017年12月26日 10:09
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      近日，TV版动画伊藤润二 <杰作集>（日语：伊藤潤二「コレクション」）》官方网站透露，动画的DVD分为上、中、下三卷，计划于2018年3月30日、4月27日、5月25日依次发售。三卷DVD，每一卷都会收录4话TV版动画，且中卷和下卷还会收录电视未播放的《富江》Part1和Part2。

动画主要制作人员如下：

监督·角色设计：田頭しのぶ
脚本：泽田薰
音乐：林ゆうき
音响监督：郷田ほずみ
动画制作：Studio DEEN

动画已公布的声优如下：

双一 cv 三矢雄二
押切 cv 下野纮
夕子 cv 名塚佳织
十字路口的美少年（《至死不渝的爱》中角色） cv 绿川光
渊（《时装模特》中角色） cv 小山茉美
富江（《富江》中角色） cv 末柄里恵

      此外，梶裕贵、木村良平、岛崎信长、浪川大辅、平川大辅、细谷佳正、吉野裕行、くじら、新宅マキ、高森奈津美、朴璐美、日笠阳子、水桥香织也会加盟动画，但所配角色尚未公布。

动画《伊藤润二 》将会有12话TV版和2话OVA 资讯

      动画将于明年1月5日22：30在卫星网络台WOWOW动画节目“アニメプレミア”提前播出。之后，动画将于1月7日22：00在东京MX播出。

      动画改编自伊藤润二的《伊藤潤二傑作集》和《魔の断片》。不过网站没有透露具体哪些故事会被改编成动画。而出现在关键视觉图中的角色是否会出现在动画中也还不确定。为了给观众以悬念，动画的故事简介也不会在开播前公布。

      伊藤润二的作品《漩涡》和《富江》曾被改编成真人剧，他的《鱼》曾被改编成OVA。

      今年是伊藤开始漫画家生涯的第三十年，他也正在庆祝这一时刻。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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