动画《伊藤润二 》将会有12话TV版和2话OVA

（必胜客x非人哉主题餐厅）

这样的线下盛宴小编自然不会缺席，在活动开始的第一时间赶到了必胜客x《非人哉》主题店"朝圣"。刚走到南方商城的广场上，小编我一眼就认出了此行的目的地——你以为躲在这里就找不到你吗？没用的，像这样出色的"神仙接待所"无论在哪，都像黑夜里的萤火虫那样的鲜明、那样的出众，门窗上亮晶晶五颜六色的贴纸、几乎扑面而来的"仙气"，还有那门口的三个高颜值的coser，都深深的迷住了我。

Cos成九月、小玉和哮天的三位coser叫住了我："是来参加必胜客举办的非人哉茶话会活动吗？这边请哦！我们可以一起度过一下午！"小哥哥小姐姐们温柔的笑脸配合着过人的颜值和玛丽苏的声线对我的杀伤力十足。

但小编我是什么人？漂亮女友在家中，浩然正气在心里，岂会轻易就被美色所吸引？

"现在就有空，除了来份比萨，更得加个小食拼盘助助兴。"我回答的义正言辞干净利落。

（必胜客X非人哉主题餐厅内部）

进入主题餐厅后果然不虚此行，除了精美的装饰以外，非人哉的动漫元素也成功得融入到了门店的每一个角落，粉丝们和自己心爱的非人哉角色合影留念之后，纷纷把美照Po到自己的微博上，让一众无法来到的现场的吃瓜粉丝哀嚎连连。在满足大家的自拍热情之后，Idol School的李欣然作为主持人正式入场。

李欣然微笑着向大家介绍了本次必胜客与非人哉合作的主题门店情况与茶话会基本信息，不得不说以小姐姐的颜值配合着小食拼盘的美味让人觉得这才是秀色+可餐啊！

（非人哉COSER）

在主创和粉丝们的自我介绍后，《非人哉》神仙们的"神仙贺电"短片将现场气氛推向高潮。主持人和coser们引导着粉丝们进行了一系列小游戏，不少幸运粉丝获得了众多必胜客联合《非人哉》定制的周边奖品。因为运气不好颗粒无收的小编，抱着入场免费赠送的非人哉身份发夹和定制签名板，心情一下子就平复啦！