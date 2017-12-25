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动画《战栗杀机》制作发表会明年2月举行

资讯 十月轻舞 2017年12月25日 11:44
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　　根据日本漫画家吉田秋生原作的漫画《战栗杀机》改编的电视动画制作发表会将于2018年2月22日在东京举行。

动画《战栗杀机》制作发表会明年2月举行 资讯 第1张

　　《战栗杀机》日文名《BANANA FISH》，是吉田秋生1985年至1994年在小学馆旗下漫画杂志《别册少女Comic》上连载的少年漫画。故事以1985年的美国纽约为舞台，描绘了那个混乱的时代故事。单行本全11卷，外传1卷。制作发表会将公开新主视觉图，主要卡司以及追加制作人员信息。

动画《战栗杀机》制作发表会明年2月举行 资讯 第2张

动画《战栗杀机》制作发表会明年2月举行 资讯 第3张

　　《战栗杀机》的动画导演由曾执导《Free！》的内海紘子担任，系列构成是《犬屋敷》的濑古浩司，角色人设由《同级生》的林明美负责，动画制作由MAPPA公司负责。

12月25日吉田秋生画业40周年纪念书《漫画家书special 吉田秋生书》发售。

动画《战栗杀机》制作发表会明年2月举行 资讯 第4张

剧情简介

　　故事的主角是亚修·林克斯、奥村英二故事是以美国纽约为舞台。

　　但故事的背景中涉及到越战。越战期间，美国士兵葛利夫·卡林斯突然以机关枪扫射同队士兵造成死伤，在一旁的马克斯·罗伯只好开枪射击他的脚来阻止其行动。而葛利夫突然说出了 BANANA FISH 这句不明不白的话。

　　葛利夫・卡林斯就是亚修的哥哥，亚修是纽约贫民窟街头儿童集团的老大，日本人奥村英二在找街头儿童取材之际认识了亚修，而亚修一直追踪哥哥嘴里说的 BANANA FISH 到底是什么意思——

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译整理，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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