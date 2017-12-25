动画《女神异闻录5》新情报公布

在昨日的AbemaTV直播特别节目“TVアニメーション「ペルソナ５」超極秘情報解禁！生放送SP イブの渋谷で何かが起こる！？”中，动画公布了一系列新情报。





动画的监督是动画《进击的巨人》和《心理测量者2》的监督石浜真史。动画计划从明年4月起播出。动画的主人公的名字是“雨宫莲（雨宮 蓮/あまみや れん）”。



动画第一张关键视觉图也对外解禁。



动画播出信息：



动画将从2018年4月起在东京MX、群马电视台、栃木电视台、MBS、BS11播出。



动画主要制作人员如下：



原作： 《女神异闻录5》（Atlus）

故事原案： 桥野桂

角色原案： 副岛成记

恶魔设计原案： 金子一马

监督： 石浜真史

系列构成： 猪爪慎一

角色设计：石川智美

音乐： 目黑将司

制作： A-1 Pictures



动画主要声优如下：



雨宫莲 cv 福山润

坂本龙司 cv 宫野真守

高卷杏 cv 水树奈奈

摩尔加纳 cv 大谷育江

喜多川祐介 cv 杉田智和

新岛真 cv 佐藤利奈

佐仓双叶 cv 悠木碧

奥村春 cv 戸松遥

明智吾郎 cv 保志总一朗



《女神异闻录5》是游戏《女神异闻录》系列的最新作。游戏于2016年发售。发售后，游戏大受好评。



A-1 Pictures曾制作过《女神异闻录5 动画特别篇》，也制作过《女神异闻录4》动画版和《女神异闻录3》电影版等。





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