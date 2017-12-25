动画《女神异闻录5》新情报公布

在昨日的AbemaTV直播特别节目“TVアニメーション「ペルソナ５」超極秘情報解禁！生放送SP イブの渋谷で何かが起こる！？”中，动画公布了一系列新情报。
动画的监督是动画《进击的巨人》和《心理测量者2》的监督石浜真史。动画计划从明年4月起播出。动画的主人公的名字是“雨宫莲（雨宮 蓮/あまみや れん）”。
动画第一张关键视觉图也对外解禁。
动画播出信息：
动画将从2018年4月起在东京MX、群马电视台、栃木电视台、MBS、BS11播出。
动画主要制作人员如下：
原作： 《女神异闻录5》（Atlus）
故事原案： 桥野桂
角色原案： 副岛成记
恶魔设计原案： 金子一马
监督： 石浜真史
系列构成： 猪爪慎一
角色设计：石川智美
音乐： 目黑将司
制作： A-1 Pictures
动画主要声优如下：
雨宫莲 cv 福山润
坂本龙司 cv 宫野真守
高卷杏 cv 水树奈奈
摩尔加纳 cv 大谷育江
喜多川祐介 cv 杉田智和
新岛真 cv 佐藤利奈
佐仓双叶 cv 悠木碧
奥村春 cv 戸松遥
明智吾郎 cv 保志总一朗
《女神异闻录5》是游戏《女神异闻录》系列的最新作。游戏于2016年发售。发售后，游戏大受好评。
A-1 Pictures曾制作过《女神异闻录5 动画特别篇》，也制作过《女神异闻录4》动画版和《女神异闻录3》电影版等。
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