动画《苍天之拳 复活》宣传片播出，重要情报公布

周一，动画《苍天之拳 复活（日语：蒼天の拳 REGENESIS）》开始播放一部动画的先行宣传片。宣传片公布了动画的主演声优、主要主要制作人员以及动画的播出信息。



山寺宏一将为动画主角霞拳志郎配音。这是他在2006年的动画《苍天之拳》后，再一次为霞拳志郎配音。



动画主要制作人员如下：



监督：鹿住朗生

系列构成・脚本：尾崎悟史

角色设计：勅使河原一馬、佐藤宏美

动画制作：Polygon Pictures

出品：株式会社 苍天之拳



动画将从2018年4月起在东京MX播出。此外，动画也将从2018年4月起在Amazon Prime上独家播放。



漫画《苍天之拳》是漫画家原哲夫的作品，是他的漫画《北斗神拳》的前传。《苍天之拳》于新潮社杂志《周刊漫画Bunch》2001年创刊号至2010年第39期连载，单行本共22卷。杂志《周刊漫画Bunch》也在漫画完结后休刊。漫画曾在2006年被改编成TV版动画，共26话。



《苍天之拳 复活》是漫画《苍天之拳》的续集。漫画于今年10月起在德间书店杂志《月刊漫画Zenon》12月刊开始连载。漫画由原哲夫原作、八津弘幸脚本、辻秀辉作画。漫画在宣传时暗示，主角霞拳志郎将会死亡。





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