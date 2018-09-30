Hi, 请登录

国庆长假一票游五馆 CICF × AGF合力缔造漫展新时代

漫展 狼小狼 2018年09月30日 09:43
标签：         

国庆长假一票游五馆 CICF × AGF合力缔造漫展新时代 漫展 第1张

9月初，广州地铁二号线昌岗站化身成为“痛地铁站”，在这个连接地铁号线和号线的交界点,有一道长长的换乘回廊，整个回廊已经被绚丽缤纷的动漫游戏画面所包围，数不尽的转线乘客纷纷驻足观赏，甚至有粉丝在自己喜爱的漫画作品前合影留念。这个“痛地铁站”是由中国国际漫画节动漫游戏展（CICF EXPO）策划设计，它的出现，意味着广州将再次进入十一黄金周的“动漫时光”。

据介绍，CICF EXPO在2018年迎来大升级，首次与 AGF玩出名堂游戏博览会（AGF）双展联办，开放5个展馆，展览面积突破6.5万平方米，一票通行两个展览项目，合力缔造国庆广州动漫游戏盛典（以下简称 CICF X AGF），丰富的动漫游戏内容可以满足一家人的假日游玩需求。

CICF X AGF出展对象涵盖各类动漫品牌企业、各大实力传媒集团，汇聚国内外各类动漫IP，吸引海内外众多知名动漫展商直参，预计2018年展期将突破30万人次，将成为国内规模最大的动漫游戏展览活动。

展览规模超越往届 全国各地大牌展商踊跃参加

今年出展的漫画平台阵容鼎盛，基本囊括中国线上线下最有实力的漫画运营、制作机构。当中包括快看漫画、幕星社等头部公司，另外还有阅文集团、天闻角川网易漫画、磨铁有狐、翻翻动漫、咪咕动漫、漫画岛、小明太极、微博动漫、燃也文化等共计16家平台带领观众感受最前沿的漫画文化潮流。

国庆长假一票游五馆 CICF × AGF合力缔造漫展新时代 漫展 第2张

手办模型周边潮玩方面，HotToys、万代敢达模型、TAMASHII NATIONS、ACTOYS、千值练、GOODSMILE、寿屋、FANTHFUL、Animate、艾漫、Jungle 密林、酸雨战争、迅合行、默启、萌购、热创无限、新千年艺术、俐噢玩具等众多大牌展商齐聚，为模玩爱好者带来更多精彩内容，协力打造一场模玩盛事。

另外，中国一线游戏厂商以及IP全部参加，索尼互动娱乐、完美世界梦间集、网易-阴阳师、网易-第五人格、网易-逆水寒、网易-神都夜行录、盛大游戏-最终幻想14、游族-山海镜花、游族-嘣战纪、龙拳风暴-梦镜链接、战舰少女R、少女前线、剑网3、古剑奇谭三、广州多益、天梯网络、三七互娱、心动网络、bilibili游戏、绿岸网络等超过50家游戏厂商到现场与粉丝观众互动，为大家带来更多当前最火最潮最好玩的游戏，奉上一次游戏互动体验盛宴。

还有腾讯视频、原创动力、原际画、虎牙直播、ANIPLEX、BANDAI NAMCO Arts、麦当劳、芬达、荔枝APP、Vvisage、漫衣格、ACBOX、SF轻小说、樱漫书店、七创社、尚萌、绝对萌域、次元仓等众多泛娱乐展商到场。

限定商品全国首发 精彩活动适合阖家欢

一直以来，CICF X AGF与其他国内动漫展相比，最具竞争力就是各种全国首发的动漫游戏商品，以及丰富独特的大型场景设置。

知名珍藏人偶品牌 HotToys再次携手中国大陆总代理永发玩具参展，适逢今年漫威10周年，HotToys以此为主题，将会重点展出今年人气电影如《黑豹》、《复仇者联盟3：无限战争》和《蚁人2：黄蜂女现身》的多款1：4及1：6比例珍藏人偶产品，现场还会有一系列可爱超萌的COSBABY人偶和1：1比例雕塑级的漫威英雄雕像展出。除此之外还会有一系列星球大战、DC漫画及经典电影珍藏人偶展出，粉丝可以大饱眼福。

Hot Toys现场特设购物专区，更有较早前已公布并抢先预定的三款现货会场版珍藏包括《漫威十周年》美国队长(概念版)、《星球大战前传三：西斯的复仇》、《黑豹》特查卡1:6比例珍藏人偶，势必引发粉丝们的热情。

2018年是中日和平友好条约缔结40周年，为庆祝这一喜事，CICF X AGF积极进行“日本馆”重大策划，Aniplex、BANDAI NAMCO Arts、animate、猫部商店、YOU+MORE！、东贩等日本本土展商直参，参展商带给大家感受100%的日本周边产品。日本知名手办模型生产发行公司GoodSmile Company去年首次海外直参CICF EXPO，为大家带来了精彩的内容，今年也将继续到场。

去年酷炫的索尼PlayStation(R)展位想必给观众留下了深刻的印象。今年索尼PlayStation(R)带来了NBA 2K19、漫威蜘蛛侠、西游记之大圣归来等多款很出色的新游戏作品。漫威蜘蛛侠作为一款超级英雄题材的开放世界游戏，相信视觉上的冲击与精细的画面，值得粉丝们到场试玩。

另外，超级反派《毒液》也将震撼来袭，国庆CICF EXPO主舞台将举行电影宣传活动，现场更有国际版海报赠送。毒液的粉丝们，你们做好准备了吗？

COMICSEED首次特别企划cosplayMax即卖会，专门为coser打造的“特别专区”，鳗鱼霏儿、浅野菌子、小野妹子w、疯猫ss、黑川、桜桃喵、饿小璇Miu等13位国内知名coser亲临现场，现场更有她们的周边商品售卖，你将有机会与她们亲密接触与互动！ 

泛娱乐嘉宾的粉丝盛宴

在10月1日-5日期间，CICF X AGF 所举行的“金龙奖COSPLAY全国超级大赛”、“星舞银河全国宅舞大赛”、“漫次元”系列比赛、“漫画嘉宾签售会”、三大自由行、COSPLAY即卖会、企业杯大奖赛等活动轮番登场，给所有二次元爱好者带来多重惊喜。

每年的CICF EXPO漫画家签售阵容都备受关注，今年同样震撼的推出签售作者超过60位，绝对是国漫史上最大型签售阵容。

国庆长假一票游五馆 CICF × AGF合力缔造漫展新时代 漫展 第3张

签售作者中不乏日本知名的画师作者，也有优秀的原创漫画新生力量，以及知名国漫作者等均受邀出席。豪华阵容包括日本重量级画师深崎暮人、日本小说作者木崎千秋、人气作家蝴蝶蓝、知名漫画家左手韩，幕星社的眠狼、阿闷、吉川流。

国庆长假一票游五馆 CICF × AGF合力缔造漫展新时代 漫展 第4张

来自快看漫画、翻翻动漫、樱漫书店×漫漫漫画的作者团体超过40位，快看团队带来安左、bless、薄川酒酒子、第五庸人、虹君、※kid岁、葵子、迷子、青枫静晚、青庭、TUTU、盐鳕饭团、左小翎、Carol.可、锄见、胡桃、火禾、金丘、栗子liz、六柴、路边张三、陆灵君、清英、锐思、小野酵母、一罐子老丸。翻翻动漫带来漫画作者豪华签售阵容，幽·灵、米沙、京见、太阳、尤寒、猫妖、三日月孤云、痱子、纪多、空枣、毛啾。樱漫书店×漫漫漫画带来特雷西胡、大青龙、备用猫、弥湖。天闻角川签售作者则带来了猫树、chiya、晗旭，磨铁有狐签售作者带来虽虽酱与患者阿离。燃也文化带来抽纸小jin、Winslow、若叶菌，战舰少女R的人气绘师青冥童子、受菟、Sola7764、15k也将出席本次的签绘活动。

多位国内外资深coser、中日知名舞见、人气歌手唱见，将作为评委或主持人受邀出席CICF各项舞台赛事，其中包括人气偶像组合易安音乐社、中国人气舞见组合RE-M!X、人气女子偶像团体GNZ48、人气唱见佑可猫、西瓜kun、雨汐、日本知名舞见组合しゃばだばSTEP、「めせもあ。」 成员的白服和Aoi、日本人气偶像组合东京Flavor、日本知名COSER伊织萌、国内人气COSER 矮乐多Aliga等中外150多位嘉宾。

更有四位日本人气声优，岸尾大辅、原由实、冈咲美保、泊明日菜与日本人气女子声优团队SoundOrion远道而来，与粉丝们相见。这一次不再隔着耳机，就能听见他们的声音，还可以同时在现场亲眼见到真人，并有机会和他们近距离互动。燃也广播剧带来配音演员姜广涛、马斑马、王潇倩、文森、赵成晨；国内知名配音员阿杰、游戏配音员赵乾景、王石等配音员也将亲临现场，为大家带来一场耳听盛宴。

Bilibili携11名主播：一颗奶糖不加糖、不给摘的小橙花、juvia小雪、莓可酱w、一只小短短、小焦儿、目目目目子、天楽喵、面包吃了甜心酱、半缘圆圆呀、牛奶喵来到现场，为粉丝带来精彩舞台互动。虎牙、斗鱼两大直播平台也将携手多位知名主播到场，奇然、养乐多的CB菌、翘课迟到少恭桑等大家耳熟能详的大流量主播出席，大家将有机会参与到直播中，与主播一起玩转漫展。还有老WE 及神超、JDG女子战队，剑网3制作人郭炜炜、神奇陆夫人、睡不醒的某某阳等等游戏方面的嘉宾也将来到现场。更多惊喜尽在2018 CICF EXPO各类活动舞台。

异业合作成为动漫行业合作新趋势 

近年来，我国动漫行业发展活跃，成为文化创意产业领域稳增长、促消费的突出亮点。在市场资本和产业风口的推动向，中国漫画正迎来一个最好的时代，二次元为代表的新一代用户群体的崛起，带动了IP更为完整和畅通的全产业链开发。

CICF X AGF电竞舞台上，举办国内首个专业级企业电竞赛事——企业杯大奖赛，邀请各大企业组织员工结成企业战队，周黑鸭、芬达、动漫星城、埋堆堆以电竞会友，交流展示企业文化，上演企业文化和电竞技术的精彩碰撞！有助于参赛企业打造年轻化品牌形象，提高品牌在年轻消费群体的知名度，快速切入电竞粉丝群体。

痛车文化发源于日本，属于ACGN文化的一种，本次在保利馆场外，CICF X AGF联合粤痛组，打造一场痛车的视觉盛宴，近30台痛车集结展出，让你感受痛车文化的酷炫和魅力。亲临现场，你将有机会看到用自己喜爱的动漫角色装饰的各种名车，现场更有赛车娘助威，形成一道靓丽的风景。

在本届CICF X AGF有多个异业合作值得关注。首次与芬达合作，举办自由行畅玩活动，同时推出CICF特别版包装芬达饮料，实现企业与展会的双向宣传。此外，CICF联合广州日报、抖音，顺应短视频热潮，打造漫展线上短视频比赛，助力动漫行业文化传播，更设置超万元丰厚奖金。同时，联手“探咖”小程序，发起COSPLAY自由行投票活动，加深线上宣传的深度与广度，礼品总值超过30万。

本届CICF X AGF于10月1日至10月5日在广州市琶洲保利世博展览中心2-6号馆举行。地铁8号线琶洲站（PWTC）出口直达，亦可选乘公交车至琶洲站。驾车出行更是不用费心四处找停车位，展馆内外均有大型停车场。

以为上述就是全部？不，亲临现场将会看到主办方提供的更多惊喜！这个国庆，是时候一家人相邀来广州最好玩的CICF X AGF动漫游戏展！

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论