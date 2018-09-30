国庆长假一票游五馆 CICF × AGF合力缔造漫展新时代

9月初，广州地铁二号线昌岗站化身成为“痛地铁站”，在这个连接地铁二号线和八号线的交界点,有一道长长的换乘回廊，整个回廊已经被绚丽缤纷的动漫、游戏画面所包围，数不尽的转线乘客纷纷驻足观赏，甚至有粉丝在自己喜爱的漫画作品前合影留念。这个“痛地铁站”是由中国国际漫画节动漫游戏展（CICF EXPO）策划设计，它的出现，意味着广州将再次进入十一黄金周的“动漫时光”。



据介绍，CICF EXPO在2018年迎来大升级，首次与 AGF玩出名堂游戏博览会（AGF）双展联办，开放5个展馆，展览面积突破6.5万平方米，一票通行两个展览项目，合力缔造国庆广州动漫游戏盛典（以下简称 CICF X AGF），丰富的动漫游戏内容可以满足一家人的假日游玩需求。

CICF X AGF出展对象涵盖各类动漫品牌企业、各大实力传媒集团，汇聚国内外各类动漫IP，吸引海内外众多知名动漫展商直参，预计2018年展期将突破30万人次，将成为国内规模最大的动漫游戏展览活动。

展览规模超越往届 全国各地大牌展商踊跃参加

今年出展的漫画平台阵容鼎盛，基本囊括中国线上线下最有实力的漫画运营、制作机构。当中包括快看漫画、幕星社等头部公司，另外还有阅文集团、天闻角川、网易漫画、磨铁有狐、翻翻动漫、咪咕动漫、漫画岛、小明太极、微博动漫、燃也文化等共计16家平台带领观众感受最前沿的漫画文化潮流。

手办模型周边潮玩方面，HotToys、万代敢达模型、TAMASHII NATIONS、ACTOYS、千值练、GOODSMILE、寿屋、FANTHFUL、Animate、艾漫、Jungle 密林、酸雨战争、迅合行、默启、萌购、热创无限、新千年艺术、俐噢玩具等众多大牌展商齐聚，为模玩爱好者带来更多精彩内容，协力打造一场模玩盛事。

另外，中国一线游戏厂商以及IP全部参加，索尼互动娱乐、完美世界梦间集、网易-阴阳师、网易-第五人格、网易-逆水寒、网易-神都夜行录、盛大游戏-最终幻想14、游族-山海镜花、游族-嘣战纪、龙拳风暴-梦镜链接、战舰少女R、少女前线、剑网3、古剑奇谭三、广州多益、天梯网络、三七互娱、心动网络、bilibili游戏、绿岸网络等超过50家游戏厂商到现场与粉丝观众互动，为大家带来更多当前最火最潮最好玩的游戏，奉上一次游戏互动体验盛宴。

还有腾讯视频、原创动力、原际画、虎牙直播、ANIPLEX、BANDAI NAMCO Arts、麦当劳、芬达、荔枝APP、Vvisage、漫衣格、ACBOX、SF轻小说、樱漫书店、七创社、尚萌、绝对萌域、次元仓等众多泛娱乐展商到场。

限定商品全国首发 精彩活动适合阖家欢

一直以来，CICF X AGF与其他国内动漫展相比，最具竞争力就是各种全国首发的动漫游戏商品，以及丰富独特的大型场景设置。

知名珍藏人偶品牌 HotToys再次携手中国大陆总代理永发玩具参展，适逢今年漫威10周年，HotToys以此为主题，将会重点展出今年人气电影如《黑豹》、《复仇者联盟3：无限战争》和《蚁人2：黄蜂女现身》的多款1：4及1：6比例珍藏人偶产品，现场还会有一系列可爱超萌的COSBABY人偶和1：1比例雕塑级的漫威英雄雕像展出。除此之外还会有一系列星球大战、DC漫画及经典电影珍藏人偶展出，粉丝可以大饱眼福。

Hot Toys现场特设购物专区，更有较早前已公布并抢先预定的三款现货会场版珍藏包括《漫威十周年》美国队长(概念版)、《星球大战前传三：西斯的复仇》、《黑豹》特查卡1:6比例珍藏人偶，势必引发粉丝们的热情。

2018年是中日和平友好条约缔结40周年，为庆祝这一喜事，CICF X AGF积极进行“日本馆”重大策划，Aniplex、BANDAI NAMCO Arts、animate、猫部商店、YOU+MORE！、东贩等日本本土展商直参，参展商带给大家感受100%的日本周边产品。日本知名手办模型生产发行公司GoodSmile Company去年首次海外直参CICF EXPO，为大家带来了精彩的内容，今年也将继续到场。

去年酷炫的索尼PlayStation(R)展位想必给观众留下了深刻的印象。今年索尼PlayStation(R)带来了NBA 2K19、漫威蜘蛛侠、西游记之大圣归来等多款很出色的新游戏作品。漫威蜘蛛侠作为一款超级英雄题材的开放世界游戏，相信视觉上的冲击与精细的画面，值得粉丝们到场试玩。

另外，超级反派《毒液》也将震撼来袭，国庆CICF EXPO主舞台将举行电影宣传活动，现场更有国际版海报赠送。毒液的粉丝们，你们做好准备了吗？

COMICSEED首次特别企划cosplayMax即卖会，专门为coser打造的“特别专区”，鳗鱼霏儿、浅野菌子、小野妹子w、疯猫ss、黑川、桜桃喵、饿小璇Miu等13位国内知名coser亲临现场，现场更有她们的周边商品售卖，你将有机会与她们亲密接触与互动！

泛娱乐嘉宾的粉丝盛宴

在10月1日-5日期间，CICF X AGF 所举行的“金龙奖COSPLAY全国超级大赛”、“星舞银河全国宅舞大赛”、“漫次元”系列比赛、“漫画嘉宾签售会”、三大自由行、COSPLAY即卖会、企业杯大奖赛等活动轮番登场，给所有二次元爱好者带来多重惊喜。

每年的CICF EXPO漫画家签售阵容都备受关注，今年同样震撼的推出签售作者超过60位，绝对是国漫史上最大型签售阵容。

签售作者中不乏日本知名的画师作者，也有优秀的原创漫画新生力量，以及知名国漫作者等均受邀出席。豪华阵容包括日本重量级画师深崎暮人、日本小说作者木崎千秋、人气作家蝴蝶蓝、知名漫画家左手韩，幕星社的眠狼、阿闷、吉川流。

来自快看漫画、翻翻动漫、樱漫书店×漫漫漫画的作者团体超过40位，快看团队带来安左、bless、薄川酒酒子、第五庸人、虹君、※kid岁、葵子、迷子、青枫静晚、青庭、TUTU、盐鳕饭团、左小翎、Carol.可、锄见、胡桃、火禾、金丘、栗子liz、六柴、路边张三、陆灵君、清英、锐思、小野酵母、一罐子老丸。翻翻动漫带来漫画作者豪华签售阵容，幽·灵、米沙、京见、太阳、尤寒、猫妖、三日月孤云、痱子、纪多、空枣、毛啾。樱漫书店×漫漫漫画带来特雷西胡、大青龙、备用猫、弥湖。天闻角川签售作者则带来了猫树、chiya、晗旭，磨铁有狐签售作者带来虽虽酱与患者阿离。燃也文化带来抽纸小jin、Winslow、若叶菌，战舰少女R的人气绘师青冥童子、受菟、Sola7764、15k也将出席本次的签绘活动。

多位国内外资深coser、中日知名舞见、人气歌手唱见，将作为评委或主持人受邀出席CICF各项舞台赛事，其中包括人气偶像组合易安音乐社、中国人气舞见组合RE-M!X、人气女子偶像团体GNZ48、人气唱见佑可猫、西瓜kun、雨汐、日本知名舞见组合しゃばだばSTEP、「めせもあ。」 成员的白服和Aoi、日本人气偶像组合东京Flavor、日本知名COSER伊织萌、国内人气COSER 矮乐多Aliga等中外150多位嘉宾。

更有四位日本人气声优，岸尾大辅、原由实、冈咲美保、泊明日菜与日本人气女子声优团队SoundOrion远道而来，与粉丝们相见。这一次不再隔着耳机，就能听见他们的声音，还可以同时在现场亲眼见到真人，并有机会和他们近距离互动。燃也广播剧带来配音演员姜广涛、马斑马、王潇倩、文森、赵成晨；国内知名配音员阿杰、游戏配音员赵乾景、王石等配音员也将亲临现场，为大家带来一场耳听盛宴。

Bilibili携11名主播：一颗奶糖不加糖、不给摘的小橙花、juvia小雪、莓可酱w、一只小短短、小焦儿、目目目目子、天楽喵、面包吃了甜心酱、半缘圆圆呀、牛奶喵来到现场，为粉丝带来精彩舞台互动。虎牙、斗鱼两大直播平台也将携手多位知名主播到场，奇然、养乐多的CB菌、翘课迟到少恭桑等大家耳熟能详的大流量主播出席，大家将有机会参与到直播中，与主播一起玩转漫展。还有老WE 及神超、JDG女子战队，剑网3制作人郭炜炜、神奇陆夫人、睡不醒的某某阳等等游戏方面的嘉宾也将来到现场。更多惊喜尽在2018 CICF EXPO各类活动舞台。

异业合作成为动漫行业合作新趋势

近年来，我国动漫行业发展活跃，成为文化创意产业领域稳增长、促消费的突出亮点。在市场资本和产业风口的推动向，中国漫画正迎来一个最好的时代，二次元为代表的新一代用户群体的崛起，带动了IP更为完整和畅通的全产业链开发。

在CICF X AGF电竞舞台上，举办国内首个专业级企业电竞赛事——企业杯大奖赛，邀请各大企业组织员工结成企业战队，周黑鸭、芬达、动漫星城、埋堆堆以电竞会友，交流展示企业文化，上演企业文化和电竞技术的精彩碰撞！有助于参赛企业打造年轻化品牌形象，提高品牌在年轻消费群体的知名度，快速切入电竞粉丝群体。

痛车文化发源于日本，属于ACGN文化的一种，本次在保利馆场外，CICF X AGF联合粤痛组，打造一场痛车的视觉盛宴，近30台痛车集结展出，让你感受痛车文化的酷炫和魅力。亲临现场，你将有机会看到用自己喜爱的动漫角色装饰的各种名车，现场更有赛车娘助威，形成一道靓丽的风景。

在本届CICF X AGF有多个异业合作值得关注。首次与芬达合作，举办自由行畅玩活动，同时推出CICF特别版包装芬达饮料，实现企业与展会的双向宣传。此外，CICF联合广州日报、抖音，顺应短视频热潮，打造漫展线上短视频比赛，助力动漫行业文化传播，更设置超万元丰厚奖金。同时，联手“探咖”小程序，发起COSPLAY自由行投票活动，加深线上宣传的深度与广度，礼品总值超过30万。

本届CICF X AGF于10月1日至10月5日在广州市琶洲保利世博展览中心2-6号馆举行。地铁8号线琶洲站（PWTC）出口直达，亦可选乘公交车至琶洲站。驾车出行更是不用费心四处找停车位，展馆内外均有大型停车场。

以为上述就是全部？不，亲临现场将会看到主办方提供的更多惊喜！这个国庆，是时候一家人相邀来广州最好玩的CICF X AGF动漫游戏展！