史上最强阵容！合肥第九届动漫欢乐节嘉宾阵容首曝光

时至九月下旬，告别了酷暑的合肥，正在一步步迎来秋季。距离合肥第九届动漫欢乐节开幕的日子也越来越近，相信各位小伙伴们对此早已是迫不及待。别着急，今天就给大家带来漫展最新消息，赶紧来围观吧！



豪华嘉宾阵容首度曝光

本次合肥第九届动漫欢乐节请到了王境泽为首的近30位豪华嘉宾，包括304押切、曾炜轩、2鬼、骨头、天夫人等知名Coser。

随着近两年“真香”表情包的广泛传播，参加“变形记”的王境泽一跃成为网络红人。当初“饿死不吃炒饭”的他如今在网红的道路上越走越远，与表情包一起火的一发不可收拾。本次王境泽来到现场，一定要让他给大家现场表演一波大家最爱的“真香”！



304押切原名曲夏雯，她身兼多职，不仅是舞台型知名Coser，同时又是舞蹈编导和平面模特。押切于2001年开始Cosplay生涯，曾担任中国国际动漫节代言人及评委、俄罗斯中国文化节表演嘉宾、电影风云2首映表演嘉宾等，近日更是出席美国纽约时装周kick-offparty，在国际舞台上一展华服之美。



曾炜轩对于圈内小伙伴们来说并不陌生，他是全职高手官方舞台剧嘉世战队孙翔以及账号卡一叶知秋的扮演者。此外在一个多月之前爆红的炉石传说新卡（露娜的口袋银河）发布宣传片中，曾炜轩饰演奇“贱”无比的牧师，几句“哇哦”给大家留下了深刻的印象。



除此以外，曾炜轩还将在本次漫展上举行全职高手官方舞台剧演员见面会，海量《全职高手》周边礼品现场免费送，千万不要错过这次与曾炜轩大大近距离接触的机会哦！



此外还有几十位知名Coser嘉宾都将现身本次合肥第九届动漫欢乐节，想要他们的签名与合影吗？那就一起来现场Gank他们吧！

合漫大赛如期而至

合漫大赛包括舞台剧大赛和宅舞大赛两个环节，届时将会邀请烈、萧影殿下和GAGA三位大佬作为评委，如果你是宅舞达人或者舞台剧霸主，赶紧来参加合漫大赛吧，上万奖金等你来拿！



摄影、Coser自由行

小伙伴们想要免费入场吗，想要全场随意逛吗？只需在微博或者QQ空间发布8张Cosplay的场照或者正片（即九宫格的形式，中间放一张带自由行logo的图），转发超过30次，发给工作人员审核。审核通过之后即可免费入场！



全国性电子竞技赛事总决赛一触即发，届时让我们一起在现场目睹电竞高手之间的精彩对决！



购票渠道

【点击下方加群】

点击加入→【喵特の裏世界3.0：497881665】

点击加入→【喵特安徽交流一群：183675182】

点击加入→【喵特安徽交流二群：383776452】





