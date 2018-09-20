国庆干嘛去？WAG动漫游戏展嗨个够！

10月1日—10月2日两天！

碑林区火炬路漫竞界绘生活体验馆！

WAG动漫游戏展

国庆邀你来High！

全新模式趣味开启！

游园模式撒欢逛展！

动漫超市自主选购！

国产动画精选播出！

前方高能，特邀嘉宾空降

陆燃

G.D.C COSPLAY社团成员

腾讯综艺我爱二次元获得大王称号，亡灵战队成员。

2017年ChinaJoy东北赛区团体冠军

2017年金龙奖东北赛区团体冠军

2017红白和战白组宅舞金奖

2018中国国际动漫节总决赛盛舞组金奖

2018中国国际动漫节总决赛十五人以下组金奖

2018《穿越火线》十周年盛典官方舞台coser

代表作品：

《刀剑乱舞》不动行光

《鬼吹灯》shirley杨

《最游记》悟空

唐伯猫

亚洲明星COSPLAY团体[爱丽丝伪娘团]成员

亚洲人气伪娘COSER

B站签约知名舞见

朵唯女性手机 形象代言

网游《丝路传说》官方客服形象代言

网游《战场双马尾》官方COSER代言人

手游《洛奇英雄传》游戏 舞蹈视频人物

主要作品：

《倩女幽魂》小兰

《美少女战士》水野亚美

《仙剑奇侠传》龙葵

《约会大作战》四糸乃

《lovelive！》矢泽妮可

全小妖

亚洲明星COSPLAY团体[爱丽丝伪娘团]成员

亚洲人气伪娘COSER

B站签约知名舞见

中国化妆大赛彩妆创意组冠军

国漫湖北赛区个人赛冠军

湖北COS形象代言人

ChinaJoy游戏联盟成立仪式主持人

手游《洛奇英雄传》游戏 舞蹈视频人物

主要作品：

《美少女战士》木野真琴

《画皮II》小唯

《长安幻夜》紫韦皇后

《AKB0048》 横沟真琴

《人形电脑天使心》黑小叽

《love live！》小泉花阳

《东京食尸鬼》黑白金木研

小花

亚洲明星COSPLAY团体[爱丽丝伪娘团]团长。创始人

亚洲人气伪娘COSER

B站签约知名舞见

ChinaJoy游戏联盟成立仪式主持人

爱电信游戏总决赛主持人

网游《龙武》II官方COSER代言人

手游《300英雄》 游戏平面COS代言

手游《洛奇英雄传》游戏 舞蹈视频人物

《动漫水晶》杂志专访coser

主要作品：

《仙剑奇侠传》 龙葵

《美少女战士》 水冰月

《初音计划》 巡音花魁

《倩女幽魂》 小卓

《约会大作战》 诱宵美九

《love live！》园田海未

《超时空要塞F》雪莉露

《海贼王》 女帝

《龙武》Ⅱ 炮姐

蒲兔

亚洲明星COSPLAY团体[爱丽丝伪娘团]成员

亚洲人气伪娘COSER

B站签约知名舞见

网游《洛奇英雄传》COSER代言

手游《300英雄》 游戏平面COS代言

手游《洛奇英雄传》游戏 舞蹈视频人物

主要作品：

《SD娃娃doll系》 萌萌兔

《倩女幽魂》小蝶

《初音project计划》SEE U

《love live！》东条希

《美少女战士》火野丽

《英雄联盟》风暴之怒 迦娜女神

三大舞台、六大赛事等你打CALL！

各大赛事报名通道启动！

更多精彩内容——前方高能多图来袭！

报名通道已开启

选手除了加上面的官方群咨询消息外

也可以直接加赛事报名QQ进行点对点咨询及报名

赛事报名QQ：137321542

赛事当然要有专业的评委，我们的评委阵容同样豪华

一岁千尘

二次元小窝签约COSER

西北资深COSER、百度贴吧西安COS吧吧主

多次担任西北地区动漫展主持及特邀评委工作

小两（男）

古都宅乐魂导演、唱见

acfun showparty全国十强

2017蒲公英动漫游戏嘉年华特邀嘉宾

2016年西安曲江漫展特邀嘉宾

浅柚

以及我们熟悉的主持小哥哥小姐姐

纳兰大花（主持）

西安半月文化传播有限公司联合创始人

西安动漫社团联盟秘书长

主持/COS履历10年，动漫策展人，动漫展会从业10年

曾担任西安高校动漫巡展总执行、动漫大古都平台运营总监

不会主持的舞台总监不是好COSER，更当不了好执行！！！

冉晴之

西安M动漫社CV部成员，火烧农民工作室成员

多次受邀担当西安地区展会赛事主持

漫展怎么能少得了自由行？那么接下来就是自由行的内容。

本届自由行活动升级！特设自由行返图大赛，不管你是coser还是摄影大大，本次自由行只要你返图（场照），便有机会夺得最佳coser&最佳作品奖and品牌大礼一份！

现金礼品奖励通通有！

具体返图大赛细则可咨询自由行负责人[二次元小窝窝娘] QQ：3453245916

除此之外，本次WAG漫展更是设置了桌游比赛&街舞比赛&次元音乐节等众多新潮环节！同样少不了的是丰厚大奖，等你争夺！

报名通道已正式开启！

速戳海报下方联系方式来报名吧！

说到本次全新开放的游园模式

当然也少不了时下最热门的

文创市集！

WAG文创市集同步开启

手作、古着、有趣儿皆可

只要你有胆、有料

本季限量摊位老板就是你了！

逛展逛累了怎么办？

WAG动漫次元音乐节，

引爆全新展会模式！

除了能欣赏到乐队的精彩演出，

吃吃喝喝必然是少不了的！

10月1日—10月2日

漫竞界绘生活体验馆

一个你没体验过的全新版本！

除了漫展都有的

自由行、签售、面基、集邮以外

仅凭一张门票就能疯玩一整天！

高能预警·高能预警·高能预警

从电子游艺互动体验区

到桌面游戏互动嘉年华

以下所有项目

仅凭门票便可免费畅玩！！！

认准下方这张门票哦！

电子游艺互动体验区：网红真人娃娃机、电子街机对战、电子竞技赛车、投篮机、XBOX体感游戏、网红游戏火线冲击……

桌游大作战：三国杀王者之战、星球大战命运、万智牌、最终幻想集换式卡牌、TRPG、模型试涂……

还有众多厂商游戏体验活动，游戏试玩集章活动，集石游戏提供的互动式游戏，只要到场均可免！费！参加！更有神秘礼品等着你哟！

所以说，一天玩的完么？！

贴心的组委会为大家奉上整个园区活动板块的示意图，拿着地图去攻坚每一个任务点吧！

这个十一，我们WAG见！

WAG官方QQ群：111456461

WAG赛事QQ交流群：77295051

WAG赛事报名QQ：137321542

WAG自由行报名QQ：3453245916

票代招募中，欢迎致电 13384954427



