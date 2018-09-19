《食之契约舞台剧：无酒无肉》今日开票 青年演员颜值爆表

由风暴互娱出品，当年二三剧团制作的官方授权舞台剧《食之契约舞台剧：无酒无肉》携手第28届中国(北京)动漫游戏嘉年华(IDO28)即将在十一黄金周登陆北京国家会议中心，演出正式开票。作为一部二次元国风轻喜剧，该剧以二次元特有的文化体系与家国天下的正能量价值观贯穿始终。













《食之契约舞台剧：无酒无肉》水墨版海报









<span microsoft="" yahei";"="" font-size:18px;"="" style=";padding: 0px;border: none;outline: 0px;font-style: inherit;font-variant: inherit;font-weight: inherit;font-stretch: inherit;font-size: 18px;line-height: inherit;font-family: inherit;color: rgb(0, 0, 0)">暖心故事重温美食本味

《食之契约舞台剧：无酒无肉》故事发生在以古代文化背景下的“耀之州”，在这里御侍和他的小伙伴共同经营一家名为“食之契约”的酒楼。在这里他们邂逅了一对关系紧张的皇族兄弟——李岳轻与李惭英，曾经兄友弟恭的亲生兄弟如今渐行渐远，两人却又对彼此怀揣着一份思念与愧疚。国与家、道与义又是否能两全，皇族兄弟又该何去何从？









（石津彦 饰演 李岳轻）









（陆江山 饰演 李惭英）

















高颜值演员打破次元壁

据了解，此次演出演员由多位热爱二次元的专业中国舞舞蹈演员与专业青年演员等联袂出演。他们所拥有的不仅仅是爆表的颜值，更兼备了专业舞台剧演员所需的各种专业素养与水准，通过多年的钻研学习、挥洒汗水、付出心血、沉淀心境，来打破那层神秘的次元壁，向着你款款而来。









（蓝佑 饰演 飨灵黄酒）













（橘羿罗 饰演 飨灵小馄饨）









（夭妖SAKI 饰演 飨灵西湖醋鱼）





高人气热门游戏改编 《食之契约》是一款国内极具人气和口碑的二次元美食拟人手游。自开测已来，已被全球20多个国家、地区App Store和Google Play编辑推荐。此次舞台剧选择这样一款人气的美食游戏，也是希望通过舞台剧的改变，让二次元形象以新的方式呈现在观众面前。

















小剧组也有大梦想

当年二三剧团由二次元圈内资历最老的一辈人员组成，他们不仅仅陪伴了二次元的成长，他们也为二次元的成长浇筑了大量的心血，甚至将青春也融入了整个二次元中。现在他们回来了，他们成为了最优秀的导演，他们成为了脑洞最大的编剧，他们成为了国内最好的动作编导，握着整个青春积攒下来的金钱财富，将他们坚持了十几年的梦想投在了这部舞台剧中。现在，就让我们大家一起期待吧，一场原汁原味的二次元舞台剧！

据了解，《食之契约舞台剧：无酒无肉》即将于2018.10.1-2018.10.3在北京国家会议中心上演，成为北京十一黄金周舞台剧市场的生力军。本次演出采取买票方式进场观看。场内内分为四个区域SVIP区票价为500元，VIP区票价为400元，普通区票价为300元，外场区站票80元。门票在IDO官方微信公众号、IDO官方淘宝店、喵特APP、bilibili会员购及舞台剧官方授权票务渠道同时上架。