ChinaJoy联手世嘉和次元矩阵，刺猬索尼克登陆ChinaJoy Live歌谣祭！

SEGA（世嘉）电子游戏公司旗下的经典主角、吉祥物《刺猬索尼克》，8月5日空降在上海新国际博览中心 举办的第二届ChinaJoy Live歌谣祭上。



届时这场“索尼克在上海的大冒险”将由电玩音乐界知名的团队，VGO（电玩爱乐乐团）完美演绎。多首陪伴大家游乐和成长的经典曲目，再次热血回响！

自索尼克踏上世界奔跑的冒险之旅后，他的传奇故事就拉开了序幕。在冒险的旅途中，他收获了友情，拯救了世界。同时也成就了世嘉在90年代家用机市场无可撼动的灵魂主角。



没有好的音乐是无法歌颂出这个蓝色英雄的传奇故事的。

VGO 全称Video Game Orchestra，是一支专注于把现场音乐表演和电子游戏结合，将经典的古典音乐融合电玩游戏，从而创造出新的生命力的乐团。自2008年创立以后，他们通过短暂的时间迅速积攒了大量人气，也得到了广大电玩迷和乐迷的认可。并多次受邀参加包括：波士顿动漫节、国际电子游戏展、西雅图国际电子游戏展等最高级别的国际大型活动。



此次，他们将把为刺猬索尼克系列多部游戏作品配乐的Crush40乐队的歌曲以及众多系列精选的主题曲和配乐带上舞台。经典的歌曲，全新的演奏，索尼克在中国的大冒险，即将展开！就在8月5日，2018ChinaJoy Live歌谣祭！







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