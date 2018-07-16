第十届深圳动漫节攻略了解一下，你想知道的这里都有嗷●′ω`●！





哟吼~小可爱们！

深十漫马上就要正式上线了！

深小漫好激动啊啊啊！

知道小可爱们都好着急

想一次性了解深十漫的所有信息

准备好了吗~

我们开始啦！

（本文包含重要信息，请务必认真阅读！）

入场通关指南

★日期：2018年7月19日-23日★

★开馆时间：9:00-18:00★

★地点：深圳会展中心7、8、9号馆★

温馨提示：7/8/9号馆位于会展中心东边，小可爱们可以从会展中心东门入场就能够更快速的来到购票处和场馆入口喔！今年组委会特地开辟了6号馆作为化妆、休息区，请需要化妆的小可爱移步至6号馆哟！（六号馆也有空调且免费开放，大家不用担心被热化啦~）



Tip：通过深漫官方微信购买电子票的小可爱可以直接通过会展中心东面的7号馆2号门直接入场哟~超方便！





购票指南

预售票

平日票（早鸟价）：50元/张

周末票（早鸟价）：70元/张

预售优惠截止至2018年7月18日中午12:00，预售票结束后所有票代停止售票，只可通过深漫官方微信购买电子票。

票代大集合请戳：↓↓↓↓↓↓

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4ODU5OTAwNA==&mid=2650006365&idx=3&sn=3d977f74229313e22e508cbdc447d728&chksm=8820f3eebf577af879a947e39a1b10e0d64655b4716a8c6da7b174a48a069090e3d424a16d54&scene=21#wechat_redirect

现场票

平日票：60元/张

周末票：80元/张

现场可通过深漫官方微信购买电子票，也可在会展中心201窗口购买纸质门票。（提前购买电子票更省时省力哟~）

主舞台内场票

深圳动漫节三大舞台的活动都是免费观赏的喔~如果想要进入主舞台VIP区域近距离观看，则需要购买主舞台内场票嗷~（长按下图识别二维码即可购买内场票）





购票须知：

1、深十漫门票分为平日票（周一至周五使用）和周末票（任意一天使用）两种形式；

2、所有门票均为单人单次使用，离场之后若想再次入场需重新购买门票；

3、通过深漫官方微信购买的电子票可以直接扫描二维码入场，通过票代平台购买的电子票需到现场兑票点兑换纸制票后方可入场；

4、门票一经售出不退不换，请根据需要购买；

5、1.2米以下儿童免票，其余观众一律需要全价购买门票；

6、请通过官方认证的购票渠道购买门票，所有因通过未认证渠道购票导致的损失，深圳动漫节组委会不予承担；

7、参与深漫微博、微信活动获得赠票的小可爱，请到会展中心202深漫媒体处取票；

8、2018年应届高考生福利请戳：https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4ODU5OTAwNA==&mid=2650006208&idx=5&sn=17b3b67cb7fed6cf822944963f28beb6&chksm=8820f273bf577b659df1495d7ec7d1534e6785156c51b6fe07ebf3ecb2eea7d04a940e53c59a&scene=21#wechat_redirect

活动安排表









嘉宾合集

MODA甜品盛事





每年逛深漫最愁找不到吃的

今年有甜品节展区一站式解决你的温饱哟！

甜点、轻食、饮品一应俱全

通吃券赶紧买起来！

只需39元

就可试吃10样甜品嗷~

7月18日前购票仅需33元！

妈妈再也不用担心我们饿肚子啦！

通吃券购票及介绍请戳：↓↓↓

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4ODU5OTAwNA==&mid=2650006460&idx=2&sn=27df3bbd76459258eaad8a7e8b025f42&chksm=8820f30fbf577a19cadf54202861653b0d81a3f58ee03cb0f476324c7578aa7f2835942ce586&scene=21#wechat_redirect

深十漫【雪碧】Cosplay荣誉盛典晋级名单





*上图仅包含已进行完成的两场落地赛晋级名单*

*剩余晋级名单将于7月16日另行公布*

二次元才艺大赛晋级名单

深漫小程序

长按上图识别小程序码

即可进入深漫官方小程序

在这里你可以了解到深漫的基本信息

还可以上传精彩返图与大家讨论互动哟

入场须知

1、禁止穿着暴露者入场；

2、禁止在场馆内吸烟；

3、禁止携带宠物入场；

4、禁止携带仿真枪、管制刀具、金属刀具、易燃易爆等危险品入场；

5、请保护好个人财物及人身安全，如遇到紧急情况请拨打报警电话：0755-88366110；

6、请勿在二楼平台处化妆，如有需要，请移步至六号馆，

7、九号馆服务台提供行李寄存服务（贵重物品请随身携带，组委会不予保管）；

8、九号馆服务台有专业医护人员驻点，若遇到紧急情况，切勿随意移动被救助者，请立刻与医护人员联系。

严正声明

深圳动漫节组委会从办展以来一直以弘扬正能量为宗旨，本着扶持并促进动漫文化氛围为目的，以为动漫、游戏爱好者提供交流与展示平台为己任的综合性展会。在此，组委会做出声明：

1、禁止任何非现役军人的活动参加者，穿着现实中任何国家和地区、任何编制的现役、非现役军队制服进入展会现场；



2、禁止活动参加者穿着与现实中任何国家和地区、任何编制的现役、非现役军队制服相似的、难以辨识区别的服装，或是佩戴军队标志、携带国旗、国徽进入展会现场；

3、禁止活动参加者穿着任何可能涉及敏感政治问题、民族问题、历史问题、宗教问题等的服装进入展会现场；

4、禁止活动参加者在活动现场进行任何涉及敏感政治问题、民族问题、历史问题、宗教问题等的自发活动、行为与表现；

5、一旦发现上述行为，组委会将第一时间联系现场公安进行处理。

维护祖国的荣誉和利益，是每一个中国公民应尽的义务。深漫组委会将坚持并推广正确的历史观、价值观，坚定不移地贯彻对触犯底线，哗众取宠的参加者的“零容忍”政策，维护我们纯净、健康的动漫交流环境。

有没有很清楚！

是不是很全面！

咱们7月19日-23日深圳会展中心7/8/9号馆不见不散！

祝你们玩得开心喔~

么么叽！



