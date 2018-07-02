划重点!你必须要看的7月广州萤火虫逛展攻略

倒计时半个月，广州保利世贸博览馆4、5、6号馆，酷狗蘑菇·萤火虫动漫音乐嘉年华19th即将火热开展!本届漫展由萤火虫和酷狗音乐联合主办，豪华实力参展商火力全开，八大特色专区让你眼花缭乱!过百海内外二次元超红星齐聚妖都，四大舞台活动精彩不断!三馆齐开!!四天狂欢!!7月14-17日，虫娘与你不见不散~





【漫展终极攻略】

1.国内外知名嘉宾全公开，活动时间表码一发!

2.豪华参展商家一览，完整场地图指引首发!

3.八大特色专区活动不断，场刊活动狂送福利!

4.萤火虫八周年献礼!虫娘限定手办彩图首公开!

5.前方长图预警!亮点很多!点很多!很多!多!





全明星阵容全公开!!!新增众多重磅嘉宾——暮光幻影特邀【汪东城】、腾讯动漫特邀旗下多位超人气作者、仲夏物语特邀亚洲人气Lo娘【青木美沙子】等等!话不多说，快来迎接这个爆炸的阵容吧!!!!

















除了豪华的嘉宾阵容以外，展商阵容也非常强势!国风国创专区、游戏娱乐区、正版模魂祭、TW同人区、秋叶原祭、偶像应援互动区、新奇士特约冠名·萤火虫女神专区&萤火祭，八大特色专区让你眼花缭乱!!快来了解一下吧~更多会场限定福利敬请关注虫娘官博@萤火虫动漫游戏嘉年华 吧!





















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