第二届FACG王者荣耀争霸赛，7月7号峡谷之巅等你登顶称霸一方！

峡谷相逢，王者胜！王者荣耀巅峰之战即将开战，你是嘴强王者还是最强王者呢？峡谷之巅，等你登顶称霸一方！
比赛奖金
比赛地点：福建省福州市工人文化宫
比赛时间：2018.07.07-2018.07.08
联系邮箱：892086590@qq.com
报名时间：2018.06.01-2018.07.06
报名方式：线上报名与线下报名，线下报名仅限7月7号。线上报名下载填写报名表并发送至报名邮箱：892086590@qq.com
报名表下载：https://pan.baidu.com/s/1QWtKAxMJ_NZ4SsuobW67BA
报名方式：线上报名与线下报名，线下报名仅限7月7号。线上报名下载填写报名表并发送至报名邮箱：892086590@qq.com
报名表下载：https://pan.baidu.com/s/1QWtKAxMJ_NZ4SsuobW67BA
比赛奖金
冠军：5000软妹币（奖杯与荣耀证书）
亚军：3500软妹币（荣耀证书）
季军：2000软妹币（荣耀证书）
比赛事项及规则：
1. 参赛选手必须自带参赛账号及设备，一人仅限一个账号，禁止一号多人使用。如有发现一号多人使用或队员使用与报名表不符的参赛ID将取消比赛资格。
2. 参赛战队队长加入QQ群或者关注官方微博微信接受最新的比赛信息
3. 每位选手只能参加一支战队，战队通过抽签决定最终分组
4. 比赛正常开始后，未通知裁判及未经裁判同意的任何形式的退出都将被判定为失败；
5. FACG赛事举办组有权根据比赛现场情况进行仲裁。
6. 比赛过程中由于选手个人因素（如身体条件）引起的比赛无法正常进行，组委会将不对此负责，选手将以弃权论处；
7.比赛双方需直接建立王者峡谷征召模式进入房间
8.抽签、开设建房、进入房间须有效率，裁判发起命令3分钟未作为的队伍视为弃权；
9.由裁判组织双方队长猜拳一轮，胜方开设房间，胜方在房间上侧，负方在房间下侧，BO3每局结束需要更换上下两侧；
10.所有比赛均为5V5王者峡谷征召模式，版本为最新版本，双方均可禁用英雄。
11.比赛胜负由系统判定胜负为准；
12.比赛开始后非参赛人员（包括教练）禁止进入比赛区域
13.未尽事宜按比赛时通知为准
1. 参赛选手必须自带参赛账号及设备，一人仅限一个账号，禁止一号多人使用。如有发现一号多人使用或队员使用与报名表不符的参赛ID将取消比赛资格。
2. 参赛战队队长加入QQ群或者关注官方微博微信接受最新的比赛信息
3. 每位选手只能参加一支战队，战队通过抽签决定最终分组
4. 比赛正常开始后，未通知裁判及未经裁判同意的任何形式的退出都将被判定为失败；
5. FACG赛事举办组有权根据比赛现场情况进行仲裁。
6. 比赛过程中由于选手个人因素（如身体条件）引起的比赛无法正常进行，组委会将不对此负责，选手将以弃权论处；
7.比赛双方需直接建立王者峡谷征召模式进入房间
8.抽签、开设建房、进入房间须有效率，裁判发起命令3分钟未作为的队伍视为弃权；
9.由裁判组织双方队长猜拳一轮，胜方开设房间，胜方在房间上侧，负方在房间下侧，BO3每局结束需要更换上下两侧；
10.所有比赛均为5V5王者峡谷征召模式，版本为最新版本，双方均可禁用英雄。
11.比赛胜负由系统判定胜负为准；
12.比赛开始后非参赛人员（包括教练）禁止进入比赛区域
13.未尽事宜按比赛时通知为准
*参赛选手请自行准备设备账号，本次比赛统一使用QQ端登陆
更多资讯请关注微博@羁绊网，或微信公众号“羁绊网”和官方QQ群：347123201
往期回顾：
选手比赛现场与等待区
赛事战况与实时解说
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