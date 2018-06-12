FACG6动漫游戏文化节正式启动，五大主题助力漫展新风尚

一个学期忙碌的学习是否已经让你心力交瘁？

计划好了暑假行程却担心家长反对？

担心景区到处是人，吃饭处处排队？

在家撸剧容易伤眼睛，沉迷游戏又显得太颓废~

怎么办！难道就这样浑浑噩噩的度过一个本该很美好的暑假？

NO！我们选择拒绝！

青春就是要热血，夏天就是要充满激情~

这个时候，我们急需一支效力强劲的强心针！让我们找回最初的梦想~

我，就是想做游戏霸主！1V5不在话下，带领全队Killing Spree~

我，就是要大胆的唱出自我！在二次元的世界里，我就是真正的Super Star~

我，就是要释放自己！穿上可爱的二次元泳装，来一场献给自己的Show time~

我，就是想跟喜欢的偶像见面！任天大地大，TA是我的力量源泉！

在这里，没有人会质疑你的梦想；

在这里，没有人会嘲笑你的实力；

在这里，没有会怪你还像个小孩；

在这里，无忧无虑，没有烦恼!

在这里，我们都是你的队友！

没错，这个缤纷7月，"FACG6动漫游戏文化节"要来啦！

7月7日到8日，我们在福州工人文化馆与你不见不散！

首批超强嘉宾阵容公布！

日本知名唱见、圣斗士主题曲《天马座幻想》原唱：NoB（山田信夫）；日本知名唱见：PIKO；翼之声中文配音社团CV： 轩ZONE；B站人气UP主、古风歌手、CV：妖扬；知名ccoser、画师、设计师：LALA二世；人气唱见：刷牙、白止、秦艾德；人气舞见：食梦棉。

特邀评委： 2017年WCS世界冠军：夜魇雪、小田田与知名摄影师：萧影殿下

惊爆眼球，两亿超跑痛车，耀目亮相！更有日本车神土屋圭士携 嘀哩嘀哩更新姬 带来速度与激情的演绎！

峡谷相逢，王者胜！王者荣耀巅峰之战即将开战，你是嘴强王者还是最强王者呢？

全力以赴，问鼎巅峰！精灵宝可梦线下赛接踵而至，未来的精灵宝可梦大师就是你！

天黑请闭眼！首届线下狼人杀，你敢来参加吗？

世界COSPLAY峰会中国总决赛，冠军之战热血开启，邀你共同见证WCS2018中国代表的诞生。 PIKAPIKA宅歌宅舞，萌动登场，舞动你的青春！

伪娘大赛、泳装自由行、NPC、商家、赞助商火热募集中，丰厚的奖励和福利，超多的合作形式，期待你的加入！

更有精彩线下赛事，千元大奖、精美礼品，等你赢取！

另外招募NPC数名

购票方式与福利戳这里~

2018年7月7日-8日，福州工人文化宫，给你一场难忘的漫展！（地铁1号线达道站A口直达）等你来玩！