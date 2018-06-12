Hi, 请登录

FACG6动漫游戏文化节正式启动，五大主题助力漫展新风尚

漫展 狼小狼 2018年06月12日 16:34
标签：     
FACG6动漫游戏文化节正式启动，五大主题助力漫展新风尚 漫展 第1张

一个学期忙碌的学习是否已经让你心力交瘁？

计划好了暑假行程却担心家长反对？

担心景区到处是人，吃饭处处排队？

在家撸剧容易伤眼睛，沉迷游戏又显得太颓废~

怎么办！难道就这样浑浑噩噩的度过一个本该很美好的暑假？

NO！我们选择拒绝！

青春就是要热血夏天就是要充满激情~

这个时候，我们急需一支效力强劲的强心针！让我们找回最初的梦想~

我，就是想做游戏霸主！1V5不在话下，带领全队Killing Spree~

我，就是要大胆的唱出自我！在二次元的世界里，我就是真正的Super Star~

我，就是要释放自己！穿上可爱的二次元泳装，来一场献给自己的Show time~

我，就是想跟喜欢的偶像见面！任天大地大，TA是我的力量源泉！

在这里，没有人会质疑你的梦想；

在这里，没有人会嘲笑你的实力；

在这里，没有会怪你还像个小孩；

在这里，无忧无虑，没有烦恼!

在这里，我们都是你的队友！

没错，这个缤纷7月，"FACG6动漫游戏文化节"要来啦！

7月7日到8日，我们在福州工人文化馆与你不见不散！

首批超强嘉宾阵容公布！

日本知名唱见、圣斗士主题曲《天马座幻想》原唱：NoB（山田信夫）；日本知名唱见：PIKO；翼之声中文配音社团CV： 轩ZONE；B站人气UP主、古风歌手、CV：妖扬；知名ccoser、画师、设计师：LALA二世；人气唱见：刷牙、白止、秦艾德；人气舞见：食梦棉。

特邀评委： 2017年WCS世界冠军：夜魇雪、小田田与知名摄影师：萧影殿下

FACG6动漫游戏文化节正式启动，五大主题助力漫展新风尚 漫展 第2张

惊爆眼球，两亿超跑痛车，耀目亮相！更有日本车神土屋圭士携 嘀哩嘀哩更新姬 带来速度与激情的演绎！

FACG6动漫游戏文化节正式启动，五大主题助力漫展新风尚 漫展 第3张

峡谷相逢，王者胜！王者荣耀巅峰之战即将开战，你是嘴强王者还是最强王者呢？

全力以赴，问鼎巅峰！精灵宝可梦线下赛接踵而至，未来的精灵宝可梦大师就是你！

天黑请闭眼！首届线下狼人杀，你敢来参加吗？

FACG6动漫游戏文化节正式启动，五大主题助力漫展新风尚 漫展 第4张

世界COSPLAY峰会中国总决赛，冠军之战热血开启，邀你共同见证WCS2018中国代表的诞生。 PIKAPIKA宅舞动登场，舞动你的青春！

FACG6动漫游戏文化节正式启动，五大主题助力漫展新风尚 漫展 第5张

伪娘大赛、泳装自由行、NPC、商家、赞助商火热募集中，丰厚的奖励和福利，超多的合作形式，期待你的加入！

更有精彩线下赛事，千元大奖、精美礼品，等你赢取！

FACG6动漫游戏文化节正式启动，五大主题助力漫展新风尚 漫展 第6张

另外招募NPC数名

FACG6动漫游戏文化节正式启动，五大主题助力漫展新风尚 漫展 第7张

购票方式与福利戳这里~

FACG6动漫游戏文化节正式启动，五大主题助力漫展新风尚 漫展 第8张

2018年7月7日-8日，福州工人文化宫，给你一场难忘的漫展！（地铁1号线达道站A口直达）等你来玩！

FACG6动漫游戏文化节正式启动，五大主题助力漫展新风尚 漫展 第9张

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论