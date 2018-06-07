第三届CEC中国电子竞技嘉年华＆AOE动漫游戏展开幕在即

顶级职业战队、人气明星主播、精彩漫展、重磅表演嘉宾、高额赛事奖金...在广大电竞爱好者与漫迷的期待之下，第三届CEC中国电子竞技嘉年华&AOE动漫游戏展终于来啦！

6月16日在苏州魔竞中心拉开帷幕，活动将于每天10:00—18:00无间断持续三天，届时各路电竞大咖、知名coser、二次元知名唱见等男神女神嘉宾将聚集美丽的苏州，联手为小伙伴们奉上一场娱乐盛宴！





CEC中国电子竞技嘉年华！超强赛事等你来战！

本届嘉年华由国家体育总局体育信息中心主办，苏州高铁新城管委会、上海小葱文化传播有限公司及北京硕牛文化传媒有限公司联合承办，是国体总局目前批文承认的唯一一场国家级大型电竞泛娱乐综合盛会。其涵盖了电子竞技、移动游戏、电竞设备、动漫二次元娱乐、影视及音乐、网络直播等多种电竞娱乐业态，旨在为玩家打造一个全民化、娱乐化的电竞交流平台。

作为获得王者荣耀官方授权的首个第三方赛事，本届嘉年华继续与腾讯游戏保持赛事合作，将具有超高人气的《王者荣耀》列为赛事核心项目，特别邀请到了八支王者荣耀战队，其中包括WGC春季赛总决赛亚军战队IDS、TGA总决赛冠军战队SV、QGC总决赛亚军战队TBG、QGC夏季赛冠军战队TS等，八支经验丰富的战队将会在本次赛事中碰撞出什么样的火花着实令人期待。

AOE动漫游戏展！精彩LIVE，惊喜不停！

二次元专属盛宴—AOE动漫游戏展，为广大漫迷们开启通往二次元世界的大门！诸多重磅嘉宾强势来袭，活动现场将有李蚊香、女神、杀漠、云雀、闵轩和小羽等多位人气Coser为大家带来惟妙惟肖的真人角色扮演(Cosplay)；还有超猫宁、兔神、你的初恋甜甜、河豚宝宝、全民男友峰峰、迪丽拉、一珺等。除此之外，国内首个实现实时互动的虚拟偶像女团And2girls安菟也将在活动现场亮相，为大家带来最具诚意的作品和值得期待的周边福利，一次性满足你对二次元的所有向往！本次AOE动漫游戏展还吸引了包括爱奇艺等各大知名厂商前来参展与小伙伴们携手欢度。

2018年最燃的线下狂欢强势启动！

往届的嘉年华现场除了精彩纷呈的赛事，还会有很多吸睛的节目表演。前两届我们可爱的SSIDOL、ATF、lunar三大女团都有来到现场，精彩互动不停也是让众多宅男玩家们大呼过瘾。本届的活动现场除此之外更将开启超多诱人福利，贴心的为广大CEC粉丝们准备了万元现金大奖，不定额红包以及各种实物奖品。穿越次元，共度狂欢！最好玩最有趣最丰富的互动游戏等你加入，精美稀有的周边好礼等你来拿...这绝对是一番精彩绝伦的活动体验！没有之一！

前方剧透暂时告一段落，但这些仅仅是冰山一角，主办方还为小伙伴们准备了什么样的惊喜呢？ 6月16日，带着好奇心快去现场一探究竟吧！CEC2018中国电子竞技嘉年华&AOE动漫游戏展的更多福利，等你揭晓！