最好玩的动漫游戏嘉年华!端午萤火虫终极攻略上线!

端午!!杭州!!

6月16日-18日三天!

杭州国际博览中心3楼D馆!

网易天谕特约

萤火虫动漫游戏嘉年华·杭州站01

即将火!爆!来!袭!!!





主舞台!电竞舞台!签售舞台!自由舞台!

秋叶原祭!端午游园祭!六大展区等你来嗨!





Cosplay个人赛!宅舞团体赛!声优大赛!

三大赛事主舞台开战!万元奖金等你赢!





豪华嘉宾阵容亮相!众多实力展商直参!

完整活动时间表、场地图全面解禁!

更多逛展攻略快来看看吧!





作为萤火虫漫展首届杭州站，虫娘为小伙伴们带来了超级豪华的嘉宾阵容，不仅特别邀请到了为不二周助、酷拉皮卡等人气角色配音的亚洲人气声优甲斐田幸，还有众多国内知名配音演员、唱见、coser、作者、女团、舞台剧演员等等!端午小长假的三天，他们将为大家带来众多精彩的舞台活动，赶快来了解一下吧~









除了以上备受期待的嘉宾活动外，参展商阵容同样也是大家关注的重点!精彩的展台活动，难得的会场限定周边，各种有趣的游戏现场试玩/线下水友赛，所有好玩的活动俱备，只欠一个你啦~









来漫展当然免不了和基友们一起玩游戏!这次虫娘为大家准备了丰富的集章福利活动，包括游园集市、日式御祭礼和现场报名即可上台的自由舞台供大家互动!集齐8个印章还可以参与抽取惊喜奖品哦~百分百中奖!真的不来一发嘛?





更多手办、周边、签名书大奖可前往官博@萤火虫动漫游戏嘉年华参与~

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