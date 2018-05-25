Excellent Acg首届女性专场同人展，7月15日暑假档约起来！

即刻“元气漫展”正式更名为“Excellent Acg同人展”，为了给北方更良好的同人氛围，现决定更改名字重新起航。

2018年7月15日同人展将在神玉艺术馆举办，漫展依旧秉承着“无盗版”的原则，现场审查时如出现违禁品，将严惩不贷，以作公示。

此次同人展仅限女性入场（生理性别为女），请大家仔细看清入场规则后再进行购票，避免到场后出现各项问题。

喵特购票链接：https://www.nyato.com/manzhan/11095/

【本次门票分为VIP票（仅100张6月开票），预售票，现场票】

@CPP无差别同人站 摊位申请：http://www.allcpp.cn/allcpp/event/event.do?event=532

第一批确认参展社团名单如图所示，想知道太太们将有那些作品参展，请时刻关注cpp上【Excellent Acg同人展】页面更新呦！

漫展有幸邀请到@天闻角川-次元基地 作为vip福利与活动奖品的支持，@猫耳FM @晋江文学城 ，长佩文学 @公子长佩 的原著改编广播剧作品现场宣传，现场会有众多明信片等小礼品赠送，@尚漫 携 @古乐风华录 和 @木神令 作品参展，展会上活动多多，礼品多多，记得踊跃参与呦！

后续漫展情报会持续放出，请大家多多关注我们官方账号。

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LOFTER【Excellent Acg 同人展】【http://excellentacg.lofter.com/】

2018-07-15

Excellent Acg 同人展

北京市西城区北三环中路甲3号神玉艺术馆



