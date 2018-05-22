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筑梦×中国·中西部动漫巡展联合巡展正式启动

漫展 黑腹君 2018年05月22日 16:07

　　筑梦X中国·中西部动漫文化巡展联合巡展发布会于5月18日在北京正式召开，本次发布会将会为即将启动的筑梦X中国·中西部动漫文化巡展联合巡展活动拉开序幕。发布会立足于“动漫文化”的浪潮，邀请各界人士分享并探讨国内漫展的现状与前景，共同推动中西部联合巡回漫展的未来发展。

筑梦×中国·中西部动漫巡展联合巡展正式启动 漫展 第1张

　　筑梦巡回动漫展作为成熟的全国漫展平台，在发布会表示，中西部的漫展产业才刚刚起步，有着尚未挖掘的极大市场潜力、目标人群数量和潜在购买力。

筑梦×中国·中西部动漫巡展联合巡展正式启动 漫展 第2张

　　而筑梦巡回动漫展作为全国性的巡回漫展，在多个全国省份都有着长期且稳定的漫展运营，旗下有极为丰富的艺人和企业商户资源可以进行共享，并计划将在未来半年的时间内举办多场大型漫展。

筑梦×中国·中西部动漫巡展联合巡展正式启动 漫展 第3张

　　中西部动漫文化巡展扎根于中西部城市，在发布会上也表示，中西部的漫展市场一直是被市场低估的蓝海。

筑梦×中国·中西部动漫巡展联合巡展正式启动 漫展 第4张

　　中西部当地政府政策非常支持漫展企业来到中西部发展，并会给予贸易和政策上的支持，促进中西部漫展“一体化”“区域化”的进程。

　　中西部动漫文化巡展将打造属于中西部的动漫巡回展会有机整体，实现模式一体化，品牌一体化，宣发一体化，将中西部动漫文化巡展的影响力辐射到整个中西部城市，带动整体动漫产业的发展。

筑梦×中国·中西部动漫巡展联合巡展正式启动 漫展 第5张

　　中国中西部动漫文化巡展将依托于政府“一带一路”“丝绸之路”的战略，有着丰厚的历史文化底蕴，并有着贸易与政策上的优势，这对于动漫游戏文化产业来说是着极有力的支持。

　　随着中西部经济的不断发展，中西部人群潜在消费能力和二次元人群都在不断提升，对于泛文化娱乐产业需求也在不断地提升。漫展产业在中西部地区属于尚未开发完全的娱乐产业，有着极为广阔的开发前景。

　　中西部动漫文化巡展联合了整个中西部漫展资源，有利于区域化的市场营销，“区域化+品牌化”成为了漫展行业的新标杆。在这样的时代驱动下，筑梦巡回动漫展与中西部动漫文化巡展的合作意味着“区域化漫展品牌”的再次升级。一方面针对中西部地区的漫展需求，不间断地推出漫展活动；另一方面针对“区域化漫展品牌”的趋势，能将漫展覆盖到中西部的主要城市。

筑梦×中国·中西部动漫巡展联合巡展正式启动 漫展 第6张

　　筑梦巡回动漫展作为已经运营了两年多的漫展品牌，足迹遍布全国11个省份，将“大于等于大二次元”作为平台理念，一直致力于让二次元成为主流社会的价值重构先锋，打造全国性动漫巡回展的平台。

　　作为在漫展领域中，有着极为丰富国内外艺人资源，与多家商户企业有着密切的合作经验，已经形成以二次元内容为核心，输出的综合性、多领域的泛娱乐平台。

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