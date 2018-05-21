2018 ChinaJoy超级联赛西北赛区晋级赛即将开赛

第十六届ChinaJoy超级联赛即将全新上线，作为目前国内唯一覆盖全国范围的面向游戏动漫爱好者的顶级品牌赛事，ChinaJoy组委会已确认今年将继续在全国开设十一大赛区，覆盖全国近30座城市，预计将有超过3万多名选手参与其中，赛事规模相比去年更为宏大。

2018 ChinaJoy超级联赛西北分赛区晋级赛将于5月26日—27日开赛，届时将会有来自陕甘两省优秀的Cosplay舞台剧及舞蹈团队角逐COSPLAY嘉年华及舞艺超群-全国舞团盛典两大赛事宝贵的晋级名额，参加8月上海总决赛，祝各位选手们在晋级赛上能更上一层楼，再创佳绩。

ChinaJoy超级联赛 两大赛事 风起云涌

2018 ChinaJoy十六周年啦，今年依然会给选手们送来超多的福利！

不仅再次联手《剑网3》，Cosplay舞台剧和舞艺大赛同期进行！分别送出共计8个线上晋级总决赛入围资格及万元补助。更与《天涯明月刀OL》达成合作，同样送出2个线上晋级ChinaJoy Cosplay嘉年华全国大赛总决赛名额和万元晋级补贴！除此之外舞艺超群-ChinaJoy全国舞团盛典还与弹幕视频网站AcFun合作，再次开启“强者复活”晋级通道，让更多舞团能晋级上海总决赛！

还在等什么，快来关注ChinaJoy超级联赛官方微博微信，了解更多赛事信息吧！

了解更多超级联赛赛事信息可关注：

ChinaJoy超级联赛官博:CJCosplay嘉年华

ChinaJoy超级联赛官微:CJ_Cosplay

CJ次元煲官网：www.c3online.com.cn

隆重介绍本土全新宅舞赛——WAG

赛事咨询及报名QQ：137321542

赛事咨询及报名电话：13384954427

重磅嘉宾助阵

本次晋级赛的嘉宾阵容也是十分的恢弘庞大的，除了预选赛的老朋友，而且还有第一次莅临古都的大佬们，前方高能！！！

KumaQi熊祁

绰号：熊叔，蠢熊，春虫虫

代表作：《樱兰男子高校》须王环；《黑子的篮球》黄濑凉太；《家庭教师》云雀恭弥

以其帅气的外表，清秀的五官，在圈内急剧走。虽然身为女生，却扮演了无数男性角色，其还原度与帅气程度丝毫不输于任何男性。cos风格多为日漫，其清新自然不造作的风格在圈内脱引而出，打动无数粉丝。

双十双夏（舞艺超群赛事评委）

A、B站人气双胞胎宅舞组合，身高只有3550px。以乖巧可爱的邻家女儿形象和丰富活泼的舞蹈表现力以及风格独特的原创编舞著称，作品一上传便赢得粉丝们的极大关注。 2015年5月凭借宅舞《咚咚向前》首次获得破万点击。 2016年发表的作品最高播放量达到16万。 2017年发表原创编舞的作品《汉风少女》播放量达到19万。现在更是常常登上A、B站首页得到网站重点推荐并且人气急升。 2018第十四届中国Cosplay超级盛典-盛舞组全国总决赛评委 2017年与《龙之谷》手游合作推广的宅舞作品《一起去冒险》；为腾讯代理的高人气手游《王者荣耀》所发布的宅舞作品总播放量超过12万；同年担任了《最终幻想14》“Fanfest中国上海站”线下活动官方合作COSER。 参与包括“Emily Templecut”等日本头部洋装品牌在内的LOLITA洋装品牌推广。

默小幽（舞艺超群赛事评委）

苏榭（舞艺超群赛事评委）

烈（舞台剧赛事评委）

皇飞雪（舞台剧赛事评委）

阿水（舞台剧赛事评委）

琉璃（WAG赛事评委）

幸村（WAG赛事评委）

豆豆（WAG赛事评委）

南森（嘉宾主持）

纳兰大花（嘉宾主持）

木桃（直播嘉宾）

游戏活动——十分钟跳一跳挑战赛上线

游戏活动——绝地求生实景地图体验

自由行申请开放中

COSER、摄影自由行开放申请中，戳企鹅：3453245916

2018ChinaJoy超级联赛西北赛区晋级赛

时间：2018年5月26日—27日

地点：西安市碑林区火炬路漫境界绘生活体验馆（陕西动漫产业平台）

主办：陕西动漫产业平台、上海汉威信恒文化发展有限公司

承办：西安蓝鹄广告文化传播有限公司、陕西新国风动漫产业发展有限公司、西安新起点动漫科技有限公司、西安二次元商贸有限公司、西安半月文化传播有限责任公司

活动官方指定用水：娃哈哈纯净水

门票：50元（现场）、45元（预售）

凭漫展门票可参与玛雅动画抽奖活动，WACOM手绘板、免费专业技能课程、千元课程代金券、精美礼品等你来拿！

赛事咨询及报名QQ：137321542

赛事咨询及报名电话：13384954427

自由行报名QQ：3453245916

票代招募中，联系电话：13384954427