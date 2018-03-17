11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！

一场超大规模二次元国风音乐演唱会即将于2018年4月28日在动漫之都杭州上演。此次国风演唱会众星云集，邀请到了包括小连杀、Babystop_山竹、贰婶、晃儿、jesse妄尘、流浪的蛙蛙、Assen捷、文子轩、小爱的妈、HITA、叶洛洛，共11组著名实力派二次元古风和原创歌手。除了如此豪华的演出阵容以外，这次还将国风音乐带到了大型专业场馆——杭州大剧院，加上由日本著名音乐制作公司THREENINE ENTERTAINMENT打造专业的舞台，一场畅快淋漓的视听盛宴在这里等着大家！

只说歌手名字的话可能有些粉丝还是不太熟悉，但是动人的音乐会在记忆深处烙下印记，在看过下面为大家介绍的众多嘉宾的代表作之后，想必会有某个声音曾带你领略过古风音乐的唯美哦！





代表作：《那年那兔那些事儿》《十万个冷笑话》《尸兄》等





代表作：《梦望断》《半生你我》《少年时》等





代表作：《住在时光里的你》等





代表作：《再逢明月照九州》《如梦令》《采薇》《礼仪之邦》等





代表作：《陪哭》等





贰婶

代表作：《长绝》《盗墓笔记·痕迹》《无脚鸟》《花间辞》《一世长安》等





代表作：《临水照花》《华胥梦》《烟》《醉仙歌》《玄霄逆天赋》《梦回醉暖》《再逢明月照九州》等





代表作：《无脚鸟》《姑苏城》《情戒》《杀伐》《花间辞》等





代表作：《命颜》《倾君》《连公子》等





代表作：《江山雪》《兰若词》等





代表作：《蜉蝣梦》《江寒不系舟》等

如此豪华强大的演唱会嘉宾阵容，你还等什么？

4月28日，杭州大剧院，共计11位人气古风歌手，3小时足料演出，野声季动漫演唱会国风歌曲专场与你约定，准备好在动漫之都杭州聆听古风歌曲最强音吧！

【野声季动漫演唱会-国风歌曲专场】

时间：2018年4月28日 19:00开演

地点：杭州大剧院 （杭州市江干区新业路39号）

票价：680、480、380、280、180（全场坐席）

购票渠道：杭州大剧院、大麦网、永乐票务、猫眼演出、喵特、B站会员购、漫漫哒等多家票务平台同步上线！以上平台站内搜索“野声季动漫演唱会”，轻松购票！

合作联系：0571-86077153、15382308916

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