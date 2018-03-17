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11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！

漫展 狼小狼 2018年03月17日 21:43
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11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！ 漫展 第1张

一场超大规模二次元国风音乐演唱会即将于2018428动漫之都杭州上演。此次国风演唱会众星云集，邀请到了包括小连杀、Babystop_山竹、贰婶、晃儿、jesse妄尘、流浪的蛙蛙、Assen捷、文子轩、小爱的妈、HITA、叶洛洛，共11组著名实力派二次元古风原创歌手。除了如此豪华的演出阵容以外，这次还将国风音乐带到了大型专业场馆——杭州大剧院，加上由日本著名音乐制作公司THREENINE ENTERTAINMENT打造专业的舞台，一场畅快淋漓的视听盛宴在这里等着大家！

 

只说歌手名字的话可能有些粉丝还是不太熟悉，但是动人的音乐会在记忆深处烙下印记，在看过下面为大家介绍的众多嘉宾的代表作之后，想必会有某个声音曾带你领略过古风音乐的唯美哦！

 

11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！ 漫展 第2张

 

代表作：《那年那兔那些事儿》《十万个冷笑话》《尸兄》

 

11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！ 漫展 第3张

 

代表作：《梦望断》《半生你我》《少年时》

 

11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！ 漫展 第4张

 

代表作：《住在时光里的你》

 

11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！ 漫展 第5张

 

代表作：再逢明月照九州》《如梦令》《采薇》《礼仪之邦

 

11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！ 漫展 第6张

 

代表作：《陪哭》等

 

11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！ 漫展 第7张

 

贰婶

代表作：《长绝》《盗墓笔记·痕迹》《无脚鸟》《花间辞》《一世长安》等

 

11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！ 漫展 第8张

 

代表作：《临水照花》《华胥梦》《烟》《醉仙歌》《玄霄逆天赋》《梦回醉暖》《再逢明月照九州》

 

11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！ 漫展 第9张

 

代表作：无脚鸟》《姑苏城》《情戒》《杀伐》《花间辞》等

 

11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！ 漫展 第10张

 

代表作：命颜》《倾君》《连公子》等

 

11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！ 漫展 第11张

 

代表作：江山雪》《兰若词》等

 

11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！ 漫展 第12张

 

代表作：蜉蝣梦》《江寒不系舟》等

 

 

　　如此豪华强大的演唱会嘉宾阵容，你还等什么？

 

　　428日，杭州大剧院，共计11位人气古风歌手，3小时足料演出，野声季动漫演唱会国风歌曲专场与你约定，准备好在动漫之都杭州聆听古风歌曲最强音吧！

 

 

【野声季动漫演唱会-国风歌曲专场】

 

时间：2018428日  19:00开演

 

地点：杭州大剧院 （杭州市江干区新业路39

 

票价：680480380280180（全场坐席）

 

购票渠道：杭州大剧院、大麦网、永乐票务、猫眼演出、喵特、B会员购、漫漫哒等多家票务平台同步上线！以上平台站内搜索“野声季动漫演唱会”，轻松购票！

 

合作联系：0571-8607715315382308916

 

扫码关注官方最新信息：

11位当红歌手热力献唱，野声季将打造古风最强音！ 漫展 第13张

 

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