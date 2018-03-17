4月底最燃日系动漫歌曲盛宴开启! 野声季动漫演唱会杭州正式开票!

2018年4月29日，动漫之都杭州有史以来最大规模的正宗全日系动漫歌曲演唱会将强势登陆杭州大剧院！



喜欢喜欢日系动漫歌曲的你，不会不知道这些经典作品系列，如《圣斗士星矢》《神无月的巫女》《机动战士高达00》《传颂之物》《薄樱鬼》《绯色的碎片》；或者是新番大作《一人之下2》《紫罗兰永恒花园》等，演唱这些日系动漫歌曲的日本歌手都将登上野声季动漫演唱会舞台！

他们是：

大地上的热血歌者——山田信夫

“圣音”大萌神、声优歌手——茅原实里

实力派电音歌姬——KOTOKO

近神之音——石川智晶

leaf社御用歌姬——Suara

创作型唱将——吉冈亚衣加

乙女系歌手——藤田麻衣子

新晋摇滚乐团——NormCore

这些熟悉的名字，这些喜欢的歌手，以往只能在网络上、电视上见到，或是在音乐平台和CD听到他们的歌声。这次，距离不再遥远，一众歌手亲临中国动漫之都杭州，与你我相会！届时众星在现场一展歌喉，多部经典日系动漫作品的主题曲、插曲将原汁原味呈现你我的面前！

加上由日本著名音乐制作公司THREENINE ENTERTAINMENT打造专业的舞台，一场畅快淋漓的视听盛宴在这里等着大家！





1984年作为亚洲著名硬摇滚乐队《Make-Up》的主唱身份演唱了动画《圣斗士星矢》那手脍炙人口的主题曲《天马座的幻想》。之后更是两次演唱超级战队系列作品的主题曲，在世界范围内都享有着极高的人气。

代表作：

TV动画《圣斗士星矢》OP

特摄《轰轰战队冒险者》主题曲

特摄《天装战队护星者》主题曲





日本著名女性声优、歌手。歌唱能力备受肯定，2010年5月30日在歌手最高殿堂日本武道馆举办演唱会，成为声优史上第六位登上武道馆举行个人演唱会的女声优；在2011年举办的第5回声优奖中获得歌唱奖。

代表作：

境界の彼方（电视动画《境界的彼方》片头曲）

会いたかった空（剧场版动画《境界的彼方 -I'LL BE HERE- 未来篇》主题歌）

みちしるべ（电视动画《紫罗兰永恒花园》片尾曲）





日本著名的电音歌手，多年来演唱了海量的游戏与动画歌曲，总作品数超过180首，加上各种remix和改编歌，KOTOKO甚至可以创造举办超过15场演唱会，演出歌曲都不会重复的奇迹。

代表作：

→unfinished→ （电视动画《加速世界》片尾曲）

daily-daily Dream（电视动画《旋风管家》片头曲）

Light my fire(电视动画《灼眼的夏娜》第三季 片头曲)





从小参加教会的唱诗班（圣经修女演唱团），因声音独特而立刻被编入合唱团。5年中，她接受了严格的宗教音乐的教育，造就了一副独特的“近神类”的嗓音自2003年以来一直以个人身份活跃于动画领域，参与动画音乐的创作、制作、演唱。

代表作：

アンインストール（Uninstall）（TV动画《地球防卫少年》片头曲）

.Prototype（TV动画《机动战士高达OO》第二季片尾曲）

不完全燃焼（TV动画《神样DOLLS》片头曲）





"Suara"一名用印度尼西亚语表示"美妙的声音"的意思。“Suara”这个印度尼西亚语意思为“声音” 象徵开辟自己命运之物的词成为了少女的名字，少女的梦想是：想让更多的人听到自己的歌声。

代表作：

梦想歌（电视动画《传颂之物》主题曲

舞い落ちる雪のように

君だけの旅路





2006年9月，发行首支单曲《恋に落ちて》以歌手以及独立制作人身份亮相，该曲被选为PS2游戏《绯色的欠片》的片头曲，之后，成为该游戏系列的专用歌手，承包该系列所有主题歌的词曲创作及演唱。2007年7月，发行首张专辑《会いたい》。2008年5月，举行个人首场巡回音乐会。





日本创作型歌手 ，2009年9月2日，作为《薄樱鬼》游戏系列的御用歌姬，发行出道专辑《はらり》。2010年3月24日，发行首支单曲《散らない花》；4月21日，为电视动画《薄樱鬼》演唱片头曲《十六夜涙》。2012年6月10日，举办首次大厅音乐会“吉冈亚衣加演唱会in日本青年馆2012～薄樱鬼 歌响の宴～“。

代表作：

散らない花

十六夜涙（电视动画《薄樱鬼》片头曲）

苍穹ノ旗





由Fumi（主唱）、Tatsu（小提琴）、Natsu（古典吉他）3人组成的交响摇滚组合。全员毕业于名校东京音乐大学，以激烈的摇滚为基础与高质量的古典音乐交织而成的旋律，加上充满个性的3名成员带你进入“NormCore”的世界。

代表作：

それでも僕は生きている

伤だらけの仆ら

如此豪华强大的演唱会嘉宾阵容，你还等什么？

4月29日，杭州大剧院，8组超人气日系动漫歌手，3小时足料演出，野声季动漫演唱会约定你！

【野声季动漫演唱会-日系歌曲专场】

时间：2018年4月29日 19:00开演

地点：杭州大剧院 （杭州市江干区新业路39号）

票价：1280 、 980 、 680 、 480 、280（全场坐席）

购票渠道：杭州大剧院、大麦网、永乐票务、猫眼演出、喵特、B站会员购、漫漫哒等多家票务平台同步上线！以上平台站内搜索“野声季动漫演唱会”，轻松购票！

合作联系：0571-86077153（杭州大剧院）、15382308916（瞬心文化）

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