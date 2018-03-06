《全职高手》舞台剧绽放西安，24全明星荣耀登场！

《全职高手》舞台剧在2018年初便开启全国巡演上海站、杭州站、武汉站的演出，得到了粉丝们的大力支持和好评。3月23-25日《全职高手》舞台剧将在陕西大剧院歌剧厅开启年后巡演，经过春节假期的休整与节后紧张的复排，《全职高手》舞台剧将以崭新的面貌与大家见面，精彩程度丝毫不减，意想不到的惊喜与福利只会更多，快乐加量不加价!

荣耀之火，绽放西安!剧情延续了叶修大神退役后在机缘巧合之下前去观看时的故事。二十四位荣耀全明星也将悉数登场，一幕幕耳熟能详的经典战役，将在舞台上得到更淋漓尽致的表现!星星之火可以燎原，昔日璀璨星辰陨落，光芒却得以延续，大不了是从头再来，我们的荣耀永不散场!

舞台设计和光影特效都极力打造一个真实的荣耀世界，无论是雨林、沙漠、熔岩、废墟配合极具代入感的BGM，每一场精彩对决对一定会带给你前所未有的视觉冲击。

既然是全明星赛的现场，那现场气氛必须是高燃不断才对。整场演出过程中的互动和彩蛋接二连三的相送，每一次都将现场气氛提升到一个新的高度。来到《全职高手》舞台剧的现场，一定会带给你前所未有的剧场新体验!

除此之外，现场的精美周边福利也一定会带给大家满满的惊喜。来现场看剧，你将收获的不仅仅是快乐，还有更多的是《全职高手》所传递的精神。



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