2018年第十三届月邪动漫冬季盛典圆满落幕

由良牙文化传播主办的2018年第十三届月邪冬季动漫盛典（以下简称“冬典”）于2月21-22日在南宁国际会展中心成功举行，活动两日共邀请到了来自日本、泰国、中国三个国家的重磅动漫嘉宾齐聚一堂，多家国内一线专业展商及IP加盟直参，更有诸多原创游戏趣味互动让人流连忘返，现场可谓星光熠熠、人气爆棚。

本次活动首次同时启用南宁国际会展中心B1、B2展厅，活动占地总面积达到30000㎡，展商130个，其中包括最新影视IP在内的专业展商超过15个，两日活动成交量逾百万，观众人流量超过80000人。活动突出“中国风”和“国际化”两大特点，为广西乃至西南地区的新年动漫展会再添亮点。

回顾月邪动漫冬季盛典走过的13个年头，也是广西动漫展会产业蓬勃发展的13年。在国家“十三五”文化发展改革规划纲要的指导下，良牙文化传播始终贯彻“传承弘扬中华优秀传统文化”、“繁荣文化产品创作生产”、“提高文化开放水平”的方针政策，持续大力推动构建东盟地区国际化创新化的动漫文化强区。

一、各国人气动漫明星齐聚首 持续促进文化交流

经过多年的沉淀与积累，主办机构南宁良牙文化传播公司与各个地方乃至国家的动漫企业建立了良好合作关系，并开始交换动漫明星嘉宾，希望以此平台实现与各国动漫文化企业及名人，特别是中国动漫企业的产业合作。冬典可谓星光熠熠：邀请了来自日本、泰国以及中国一线的动漫人气明星参与出席活动，包括日本人气动漫舞蹈明星及组合：Ry☆、RiRiRi、ATY；华语畅销小说读物《少年绘》旗下人气作者——漫画作者：子雾啊、资深作家：蓝淋；动漫歌手及独立音乐人：五音Jw、肥皂菌、呆呆Akuma、刷牙；国内一线知名COSER阴川蝴蝶猪、昭君，专业动漫人青行灯及近期在中国迅速蹿红的来自泰国的知名Coser Thames。

本次月邪冬典日籍嘉宾们均作为“中国COSPLAY超级盛典”宅舞大赛广西赛区的评委，这也是月邪动漫盛典首次采用全日籍嘉宾评委的方式进行比赛评审。而动漫歌曲演唱嘉宾们均擅长创作及演唱国风音乐，在国风音乐圈享有极高的知名度，他们极具感染力的演唱让在场的粉丝和观众们均听得如痴如醉，可以说为广西的观众们带来了不一样的国风音乐新感受。；《少年绘》旗下两位作者首次现身广西动漫活动并举行见面签售会，她们在现场与粉丝观众进行文学间的交流共融，让青少年动漫粉丝在游玩动漫展会的同时也能感受到文学与阅读带来的乐趣和捕捉精神碰撞的火花。

二、国内外顶级赛事&宅舞歌曲live竞相上演，新年边疆再开动漫新纪年

本次冬典内置了两大顶级动漫赛事，分别是世界Cosplay峰会（WCS）和“中国COSPLAY超级盛典”。WCS是目前全球参与人数最多、最具影响力、国际参与性最强的顶尖cosplay赛事之一，也是目前全球参与人数最多的顶尖cosplay赛事——每年8月超过30个国家和地区的coser齐聚日本名古屋，角逐世界cos之巅！“中国COSPLAY超级盛典” 是中国国际动漫节重要项目之一，是拥有最多国内分赛区及首个拥有海外分赛区的国际性COSPLAY大赛。经过两日的激烈角逐，世界cosplay峰会中国广西赛区及“中国COSPLAY超级盛典”广西赛区宅舞大赛、COSPLAY赛产生了各自的一二三等奖及各项单项奖。

来自“3年s剧组 两老司机”的《道道道人间道》获得WCS COSPLAY大赛广西赛区的晋级奖，第二名为来自“月半月半团 短萌小队”的《葫芦兄弟之火娃与水娃》 ，第三名是来自“扑克之咸鱼粘锅”的《生化危机2分之1》；来自”凸组“的《Hysteric bullet》荣获“中国cosplay超级盛典”盛舞组宅舞赛晋级；而来自”和聚变“社团的《爱丽丝梦境奇遇》、”W.A“社团的《肉与铲屎官》以及”老番战士“社团的《D-Gray-man》分别获得了国漫COSPLAY团体赛广西赛区的一二三名，其中，第一名的社团将会代表广西决战全国总决赛。国漫双人赛部分，拿下前三名的分别为：第一名（晋级）：3年s剧组 两老司机《道道道人间道》，第二名：扑克之咸鱼粘锅《生化危机2分之1》，第三名：月半月半团 短萌小队《葫芦兄弟之火娃与水娃》。晋级选手将代表广西出战全国总决赛，让我们一起为这些即将踏上全新征途的选手们加油！

尤其值得指出的是，来自“3年s剧组”的两老司机组合作为广西赛区的实力组合，已经连续两年代表广西打入世界Cosplay峰会（WCS）的全国总决赛，这次他们再次代表广西出征全国，期待他们的精彩表现。

作为每年月邪动漫盛典的人气保留节目，“碧空之声动漫歌曲live”和“Dancer x Dancer宅舞派对”是广西众多动漫歌曲和宅舞爱好者最大的交流和表演平台之一。与以往不同的是，本次“Dancer x Dancer宅舞派对”不仅设立了专属小舞台，还特别营造了全新的科技感效果，在为宅舞爱好者营造更好的表演环境的同时，也为台下观众带来了视觉和听觉上的双重享受。

三、跨界品牌主题阵地展示 特色专区划分导流

随着良牙文化传播在活动策划、推广和渠道运营上的不断加强，目前，引进多种种类品牌及IP进入旗下活动已成为良牙文化的工作重点之一。在本次冬典进驻的诸多品牌中，汉服头部品牌之一“锦瑟衣庄”、LOLITA洋装头部品牌之一“AngelsHeart-Lolita”、《大圣归来》真人影视电影宣传展位、全国十大IMAX主题影城之一的南宁民族影城展位、全球最大的玩具商美泰集团旗下彩妆品牌“Monster High 精灵高中”展位、国内一线动漫周边展商次元仓、艾漫等展位两日来在活动现场可谓人气爆棚，这恰恰体现了广西动漫爱好者及泛娱乐爱好者们对各种新鲜元素的关注与喜爱，也让广西的动漫爱好者在家门口也能感受到多元文化的魅力，同时也为良牙文化旗下活动乃至广西动漫产业环境进行了更为完整的丰容。



本次冬典现场除了各种全新品牌展位和现场所设的互动摄影区、自由摄影区、趣味游戏区、美食餐饮区、LOLITA洋装等特色专区，本次冬典还针对历届展会中COSER们对现场妆效师的大量需求和优秀动漫妆效爱好者们想要互相交流却又找不到同好的现象，本次冬典特别增设了“妆娘专区”，为供需双方提供一个专门的友好的互助式交流平台，不仅让动漫妆效爱好者人群得到了交流机会，更让良牙文化传播旗下动漫展会的人群导流和细分更为科学和人性化。

虽然第十三届月邪动漫冬季盛典已经完美收官，但这同时也代表着2018年广西动漫新纪年的开启——这将是文化部产业司和广西区文化厅联合主办的“原创动漫边疆推广计划”的动漫进广西系列活动的又一次重要组成和推动。我们期待看到，绿城动漫在2018年里以更为崭新积极的姿态实现再一次的蜕变。