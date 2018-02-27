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～華之幻宴～Murayama Super Meeting 知名日本声优与您相约上海商城剧院

漫展 狼小狼 2018年02月27日 18:27
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～華之幻宴～Murayama Super Meeting 知名日本声优与您相约上海商城剧院 漫展 


 　　由日本村山文化为大家带来的系列主题活动第一弹Murayama Super Meeting～华之盛宴～正式公布！本次活动中请到了来自日本的知名声优斋贺光希、阿部敦、畠中祐三位重量嘉宾。在这个樱花飞舞的季节，与各位粉丝相约上海商城剧院


　　更多嘉宾，更多惊喜请期待后续爆料！

 

【演出详情】

活动名称：～華の幻宴～Murayama Super Meeting

日期：2018年3月25日（周日）

时间：15点（开场）/ 16点（开演）

地址：商城剧院（上海市南京西路1376号上海商城4层）

活动嘉宾：畠中祐，斋贺光希，阿部敦

活动票价：

1080元（包含声优直笔签名板，原创周边徽章+明信片，VIP席位特别御守，手渡会入场券）

780元（包含原创周边徽章+明信片，华之幻宴御守）

480元（包含福利明信片

 

更多活动信息请关注：

村山文化官方新浪微博：@村山文化

 

【票务】 


喵特：https://www.nyato.com/manzhan/10095/

 

【艺人介绍】

斋贺光希，日本知名女性声优、歌手。1998年通过选秀以声优出道，2008年曾获得第二届日本声优大赏女声优配角奖。主役动画作品超过60部，代表作包括《新撰组异闻录》中的冲田总司，《今天开始做魔王》系列中的保鲁夫拉姆，《守护甜心》系列中的三条海里等。

 

阿部敦，日本知名男性声优，由于喜欢戏剧和动画而成为声优。2007年首次担任主役，为《守护甜心!》中的相马空海配音，2010年曾获得最佳新人奖。代表作有《魔法禁书目录》系列的男主角上条当麻、《食梦者》的男主角真城最高等。

 

畠中祐，日本人气男性声优，出身于演艺世家。小学开始声优出道，高中一年级就接到了主役角色，为电视动画《游戏王ZEXAL》的主人公九十九游马配音。其他主要角色还有《甲铁城的卡巴内利》中的男主角生驹，以及今年春季新番《BASILISK～樱花忍法帖～》中的甲贺八郎等。 

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