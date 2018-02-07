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5位日本秋叶原人气爱豆3月空降日本经典动漫歌曲上海演唱会

漫展 狼小狼 2018年02月07日 12:13

5位日本秋叶原人气爱豆3月空降日本经典动漫歌曲上海演唱会 漫展 第1张

　　人气歌姬集结！福山沙織、柴小聖、ほのか、みゅう、鳥越衿香倾情加盟。2018年3月17日下午14点，上海虹桥艺术中心，日本经典动漫曲目重新演绎，曾经的旋律带来耳朵重新的体验。不能错过的音乐盛会，这是正经的预告o(*≧▽≦)ツ


　　这些陪伴我们走过青葱岁月的经典动漫歌曲见证了我们的成长，一张张熟悉的面孔，一幅幅熟悉的画面，一句句感动的台词还有一首首默默走进我们内心的音乐，全都汇聚在日本经典动漫歌曲上海演唱会

5位日本秋叶原人气爱豆3月空降日本经典动漫歌曲上海演唱会 漫展 第2张

　　福山沙織


　　シンガー＆ソングライター


　　日中合作アニメ「ROBOMASTERS THE ANIMATED SERIES（机甲大师）」エンディングテーマ「Higher Maker」


　　柴小聖


　　日本を代表する2.5次元ミュージカル女優


　　「K-MISSING KINGS-」「天元突破グレンラガン」「戦国BASARA vs Devil May Cry」「カードファイト!!ヴァンガード」など人気作に多数出演


　　ほのか


　　「超普通都市かしわ伝説」に橋舟一花役でレギュラー出演中の現役高校生声優


　　ALTA THEATERで開催される初の演劇公演「サトラレ〜西山幸夫の場合」で準主役の西山光役で出演


　　みゅう


　　アイドルグループ「PASTEL CALLA」でデビュー。人気アニメソングをダンスカヴァーした曲をリリース


　　その後「プレイボールズ」にてアイドル活動。上海でのライブ活動なども行う


　　現在はアイドルを卒業し、女優としての道を歩み始める


　　鳥越衿香


　　声優として「ドリーレスキュー」や「オズの西遊記」などの作品に多数出演


　　また、NHKのイベントで「うたのおねえさん」、アニメソングのライブ出演など活動の幅を拡げている

5位日本秋叶原人气爱豆3月空降日本经典动漫歌曲上海演唱会 漫展 第3张

　　2018日本经典动漫歌曲上海演唱会


　　时间：2018年3月17日 14: 00


　　地点：上海虹桥艺术中心（长宁区天山路888号）


　　票价：180 / 280 / 380 RMB


　　购票平台：喵特


　　演唱会还有更多惊喜！

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