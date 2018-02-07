2018日本动漫上海演唱会 织田香织、NOIR与亲相约魔都

Cool JAPAN，从时尚、动漫、音乐等流行文化，到传统工艺、和食，官方和民间共同推广多种多样的日本文化，使之在海外大受欢迎。2018日本动漫上海演唱会邀请了日本的超人气宅文化团队NIOR，以及日本“动漫女神”织田香织来沪演出，她们在日本的高人气延伸至我国。





织田かおり

织田かおり(织田香织)，身为CHIX CHICKS成员，16岁时被选进了梶浦由记的 Fiction Junction。后来，她加入了Sound Horizon。由于演唱技艺极为了得，并献声多首知名动漫主题曲，因此在国内也具有一定的影响力。





代表作：《北斗神拳之真救世主传说》ED曲《花守の丘》，《忍恋》OP动画《现实之花》，《驯兽师与王子殿下》OP曲《闪光门扉》等。





除了是梶浦由记「Fiction Junction」以及Revo「Sound Horizon」的成员之外，她本身亦是一个独当一面的歌手，歌艺非凡，主唱过电视动画「BACCANO!」的ED「Calling」、人气电玩「AMNESIA」等等的主题曲。





NOIR

日本有很多年轻女子弦乐组合诞生，NOIR女子弦乐四重奏乐队做过很多二次元歌曲和歌手的配乐以及现场Live演奏，风格和传统意义上的四重奏不太一样，服装化妆上都会配合二次元的形象，是世界潮流先锋，数年前到上海举办游戏音乐的管弦乐音乐会时，音乐会入场券售罄。受邀前往的声优嘉宾在机场受到超过100人以上的欢迎队伍，亲身感受到海外对动漫音乐的高超人气。





织田香织、NOIR





2018日本动漫上海演唱会





时间





2018年 3月 17日 19 : 30





地点





上海虹桥艺术中心





（长宁区天山路888号）





票价





180 / 280 / 380 / 480 / 580 RMB





票务平台





喵特





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