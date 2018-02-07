Hi, 请登录

2018日本动漫上海演唱会 织田香织、NOIR与亲相约魔都

漫展 狼小狼 2018年02月07日 12:08

2018日本动漫上海演唱会 织田香织、NOIR与亲相约魔都 漫展 第1张

　　Cool JAPAN，从时尚、动漫音乐等流行文化，到传统工艺、和食，官方和民间共同推广多种多样的日本文化，使之在海外大受欢迎。2018日本动漫上海演唱会邀请了日本的超人气宅文化团队NIOR，以及日本“动漫女神”织田香织来沪演出，她们在日本的高人气延伸至我国。


　　织田かおり

2018日本动漫上海演唱会 织田香织、NOIR与亲相约魔都 漫展 第2张

　　织田かおり(织田香织)，身为CHIX CHICKS成员，16岁时被选进了梶浦由记的 Fiction Junction。后来，她加入了Sound Horizon。由于演唱技艺极为了得，并献声多首知名动漫主题曲，因此在国内也具有一定的影响力。


　　代表作：《北斗神拳之真救世主传说》ED曲《花守の丘》，《忍恋》OP动画《现实之花》，《驯兽师与王子殿下》OP曲《闪光门扉》等。


　　除了是梶浦由记「Fiction Junction」以及Revo「Sound Horizon」的成员之外，她本身亦是一个独当一面的歌手，歌艺非凡，主唱过电视动画「BACCANO!」的ED「Calling」、人气电玩「AMNESIA」等等的主题曲。


　　NOIR

2018日本动漫上海演唱会 织田香织、NOIR与亲相约魔都 漫展 第3张

　　日本有很多年轻女子弦乐组合诞生，NOIR女子弦乐四重奏乐队做过很多二次元歌曲和歌手的配乐以及现场Live演奏，风格和传统意义上的四重奏不太一样，服装化妆上都会配合二次元的形象，是世界潮流先锋，数年前到上海举办游戏音乐的管弦乐音乐会时，音乐会入场券售罄。受邀前往的声优嘉宾在机场受到超过100人以上的欢迎队伍，亲身感受到海外对动漫音乐的高超人气。


　　织田香织、NOIR


　　2018日本动漫上海演唱会


　　时间


　　2018年 3月 17日 19 : 30


　　地点


　　上海虹桥艺术中心


　　（长宁区天山路888号）


　　票价


　　180 / 280 / 380 / 480 / 580 RMB


　　票务平台


　　喵特


　　小伙伴传递用QQ扫描下方二维码，勾搭群聊


　　演唱会还有更多惊喜！

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论