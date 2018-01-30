【2018月邪冬典】2018月邪冬季动漫盛典将打造动漫新春文化年

2018年第十三届月邪动漫冬季盛典（以下简称“冬典”）将于2月21-22日在南宁国际会展中心举行，这场由良牙文化传播举办的一年一度广西新春动漫盛会以跨国跨界闹新春为主题，邀请国内乃至来自日本、泰国等亚洲国家一线动漫嘉宾，为邕城动漫爱好者营造出浓厚热烈的动漫新春氛围并献上一场即有丰富文化元素又有人文关怀的动漫饕餮盛宴。