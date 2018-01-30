【2018月邪冬典】2018月邪冬季动漫盛典将打造动漫新春文化年

2018年第十三届月邪动漫冬季盛典（以下简称“冬典”）将于2月21-22日在南宁国际会展中心举行，这场由良牙文化传播举办的一年一度广西新春动漫盛会以跨国跨界闹新春为主题，邀请国内乃至来自日本、泰国等亚洲国家一线动漫嘉宾，为邕城动漫爱好者营造出浓厚热烈的动漫新春氛围并献上一场即有丰富文化元素又有人文关怀的动漫饕餮盛宴。
一、跨界品牌全新入驻 不同文化和谐交融
第十三届月邪动漫冬季盛典现场将引进更多的IP和专业展商为良牙文化旗下活动乃至广西动漫产业环境进行丰容。同时将会加强与国风文创类品牌、影视IP的合作， 目前已确定进驻冬典品牌涵盖中国传统汉服、LOLITA洋装、国产经典动画电影IP《西游记之大圣归来》、国内一线动漫周边展商次元仓、艾漫等。其中，汉服头部品牌“锦瑟衣庄”、LOLITA洋装头部品牌“AngelsHeart-Lolita”、LOLITA洋装主题杂志《Girlism少女主义》、国产经典动画电影IP《西游记之大圣归来》均是首次进入广西线下展会活动，这让广西的动漫爱好者在家门口也能感受到多元文化的魅力。
△ 汉服头部品牌“锦瑟衣庄”首次出席广西线下展会，广西的动漫爱好者在家门口也能感受到中国传统文化的魅力。
二、创新现场趣味游戏 在互动中挑战自我
2月21-22日（大年初六至初七），冬典现场将会推出全新原创的“黄金考验”现场密室游戏、红包大作战游戏以及时下在年轻人群体中十分流行的“吃鸡游戏”等互动体验性的趣味游艺。预计吸引参与观众将会超过10000人次，其中“黄金考验”现场密室游戏通过设置情节来进行一系列的知识解谜、细节侦查、限时攻略，在游戏的过程中让人重温了各种知识。同时密室内大量摆放精美的仿真道具能够让人在进入的一瞬间即完全融入游戏情节氛围，主办方还贴心设计了专门的摄影时间，以供现场的摄影师、COSER及观众有充足的时间感受密室游戏的多功能设计，也是本次冬典展会上的一大特色专区。
△ 全新三大月邪原创游戏，集破案解密、团队协作、温情互动于一体，适合各个年龄层玩家参与，是新春过年全家游乐的好选择。
△ “黄金考验”现场密室游戏通过设置情节来进行一系列的知识解谜、细节侦查、限时攻略，在游戏的过程中让人重温了各种知识。
三、特别专区划分导流 人群细分更科学
针对历届展会中COSER们对现场妆效师的大量需求和优秀动漫妆效爱好者们想要互相交流却又找不到同好的现象，本次冬典特别增设了“妆娘专区”，为供需双方提供一个专门的友好的互助式交流平台，不仅让动漫妆效爱好者人群得到了交流机会，更让良牙文化传播旗下动漫展会的人群导流和细分更为科学和人性化。
△ 本次冬典特别增设了“妆娘专区”，为COSER和妆师双方提供一个专门的友好的互助式交流平台。
本次冬典将以全新进驻的品牌合作为契机，在充分展现动漫文化魅力的基础上，进一步拓宽合作领域，开展多领域文化产业合作，更重要的是，将致力于吸引东盟及亚洲“一带一路”沿线国家的动漫爱好者参与进活动中来，共同谱写新年丝路动漫文化新乐章。
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