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第七届Just We动漫游戏嘉年华 起航了！

漫展 狼小狼 2018年01月30日 11:06
标签：       

漫展时间

2018年2月19日—21日

漫展地点

大庆市龙凤区 大庆工人文化宫

（第二福利院对面）

第七届Just We动漫游戏嘉年华 起航了！ 漫展 第1张

新年祭典街

寒假漫展正值正月之际，当然少不了热热闹闹的祭典街了！本次祭典街除了必有的猜灯谜、求签祈福、小食区，还多了动漫场景还原摄影区！具体有哪些我就不透露了，还等待小伙伴在现场发现了！

第七届Just We动漫游戏嘉年华 起航了！ 漫展 第2张

全面升级的

积分区V2.0

十一漫展的积分区大受好评，好多小伙伴表示没玩够！本次积分区全面升级2.0，去除了上次鸡肋的一些游戏项目，新增冰壶球、超大叠叠乐、VR拆炸弹等新游戏，一样的玩法不一样的乐趣！而且通过积分区赢得的积分，依然可以换取丰富礼品！同样的礼品池这次也会大升级，据说一等奖有手办哦！

除了积分区，其他游戏区域也非常值得一玩，恐怖故事屋、狼人杀等区域由社团专门负责，你敢玩，我们就奉陪到底！

第七届Just We动漫游戏嘉年华 起航了！ 漫展 第3张

 

第七届Just We动漫游戏嘉年华 起航了！ 漫展 第4张

舞台比赛

每次的舞台比赛是必不可少的，本次舞台将由烈、木鱼、王爷作为评委，同样期待小伙伴们的精彩表现！具体奖金等可见下图所示

但是需要注意一下，舞台的截止日期为2月10日，请大家千万不要错过报名时间！毕竟中间还有个春节嘛，大家早点报完名，就可以在春节前发出节目单了！

另外，除了报名表在线填写外，音频等文件，还是需要发送到邮箱1196340536@qq.com里的，如果遇到发送失败的情况，请务必戳负责人QQ反馈！

第七届Just We动漫游戏嘉年华 起航了！ 漫展 第5张

报名方式

报名须知

http://t.cn/RHdL7sA

舞台报名

http://t.cn/RpJnV9J

摊位报名

http://t.cn/RQMqVRz

官方招募

http://t.cn/RQMqbQU

群号


Just We集结号（水群）：328228240

NPC群：166456528

LIVE群：304246838

票务代理群：90854128

摊主群：322493160

社长群：571862557

摄影群：556039372


第七届Just We动漫游戏嘉年华 起航了！ 漫展 第6张

大型真人互动游戏

可能有些小伙伴已经知道了，本次漫展主办方费了很大精力，特别设置了一个大型真人互动游戏，《黑暗裂痕》，我们设置这个游戏的主要目的，也是希望大家在寒假期间能多出来走动走动，因为，我们设置了超级多的线索，就在这座城市中！也就是说，没准就在你熟悉的大街小巷里面，就会隐藏着我们精心设计的小陷阱呢！~当然第一次准备这类游戏肯定也会有不足的地方，还请小伙伴们多多参与，也给我们提出宝贵意见！

PS：这个活动从你看到展宣的时候起，就可以参与了！

我们极力推荐大家组队进行游戏！

第七届Just We动漫游戏嘉年华 起航了！ 漫展 第7张

第七届Just We动漫游戏嘉年华 起航了！ 漫展 第8张

转发送票啦！

本次漫展依然延续之前的转发送票活动

没错，如果你转发的够坚持，够持久~~

你就可以免！费！逛！漫！展！

为了让大家转发的时候不太枯燥，我们准备了#15天推Just We挑战#活动，只需要你在转发本活动的同时，带上话题，并回答相应天数的问题即可，是不是很简单的！即使你看到消息的时候已经有些晚了，转不够15天，也没关系！最低转发5天即可得到主办方准备的5元代金券1张，没有最低消费哦！

另外请大家注意，转发需要连续转发才可以的，千万不要中断啊！

本活动在微信端朋友圈、QQ空间、以及微博同步进行，在任意平台转发均有效！

第七届Just We动漫游戏嘉年华 起航了！ 漫展 第9张

漫展一宣就是这些了，还有一个月的时间，我们会陆续放出更多的活动消息

从2015年到现在，Just We已经陪伴大家走过2年了，新的一年我们也会持续为大家提供更新更好玩的活动，请大家继续支持我们！

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