Hi, 请登录

十三夜之月·2017国风音乐年度盛典场贩信息公开！

漫展 狼小狼 2018年01月22日 10:05

十三夜之月·2017国风音乐年度盛典场贩信息公开！ 漫展 第1张

十三夜之月·2017国风音乐年度盛典将于20181271930在杭州黄龙体育中心体育馆举行！近日，官方公开了第二轮福利！那就是，活动现场将在馆内设置摊位贩售《十三夜之月》同名专辑，更有多种精美限量主题周边等你来选~数量有限手快有手慢无！

十三夜之月·2017国风音乐年度盛典场贩信息公开！ 漫展 第2张十三夜之月·2017国风音乐年度盛典场贩信息公开！ 漫展 第3张

 

十三夜之月·2017国风音乐年度盛典邀请到【音频怪物】【阿杰】【排骨教主】【萧忆情ALEX】【AKI阿杰】【HITA】【奇然】【阿册】【玄觞】【晃儿】【银临】【西瓜JUN】【西瓜KUNE】十三位知名国风音乐人作为当晚表演嘉宾。

十三夜之月·2017国风音乐年度盛典场贩信息公开！ 漫展 第4张

本次活动由太合音乐主办，太合音乐集团（TAIHE MUSIC GROUP）是全球领先的音乐服务机构，也是中国文化创意产业的代表品牌。引领音乐行业发展，一直是太合音乐集团秉承的使命与责任。

多年来，凭借卓越的影响力和创造力，太合音乐集团构建了“艺人综合服务、版权运营发行、视听服务平台、现场活动演出、粉丝互动社群、娱乐整合营销”等为主的泛娱乐生态体系，为海量用户、知名品牌与艺人提供多元化的服务。

立足大陆、主导亚洲、影响全球，太合音乐集团旗下拥有太合麦田、海蝶音乐、大石版权等著名音乐厂牌，以及百度音乐、百度音乐人、百度乐播、秀动网、合音量等交互服务平台，贯穿音乐全产业链，同时积极推动跨界整合，谋求多方共赢，共同创造社会价值。

十三夜之月·2017国风音乐年度盛典场贩信息公开！ 漫展 第5张

 

【十三夜之月·2017国风音乐年度盛典】将于20181271930在杭州黄龙体育中心体育馆举行，购票链接：
　　喵特：https://www.nyato.com/manzhan/9643/ticket?elec=1

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论