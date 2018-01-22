十三夜之月·2017国风音乐年度盛典场贩信息公开！

十三夜之月·2017国风音乐年度盛典将于2018年1月27日19：30在杭州黄龙体育中心体育馆举行！近日，官方公开了第二轮福利！那就是，活动现场将在馆内设置摊位贩售《十三夜之月》同名专辑，更有多种精美限量主题周边等你来选~数量有限手快有手慢无！

十三夜之月·2017国风音乐年度盛典邀请到【音频怪物】【阿杰】【排骨教主】【萧忆情ALEX】【AKI阿杰】【HITA】【奇然】【阿册】【玄觞】【晃儿】【银临】【西瓜JUN】【西瓜KUNE】十三位知名国风音乐人作为当晚表演嘉宾。

本次活动由太合音乐主办，太合音乐集团（TAIHE MUSIC GROUP）是全球领先的音乐服务机构，也是中国文化创意产业的代表品牌。引领音乐行业发展，一直是太合音乐集团秉承的使命与责任。

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