Love Live! Sunshine!!来了！———Love Live! Sunshine!! Showtime企划展开幕仪式完美启动

“Love Live! Sunshine!! Showtime”主题企划展于1月12日正式开展啦！上午10点，在上海市黄浦区外马路1162号天宴秀·Sky Banquet展会现场，“Love Live! Sunshine!! Showtime”新闻发布会顺利举行。梦域动漫作为特邀媒体，荣幸的获得本次参展资格。

《Love Live! Sunshine!!》是以全新的「大家一起实现的故事」为关键词于多媒体展开的学园偶像计划。在上海新创华文化发展有限公司的推动下，2017年10月，《Love Live! Sunshine!!》动画第二季实现了中国大陆地区和日本同步播出。并且《Love Live! Sunshine!!》实现了全球首个大型企划展——“Love Live! Sunshine!! Showtime” 。本次企划展举办时间是2018年1月12日至2月4日，地点在天宴秀・Sky Banquet（上海市黄浦区外马路1162号），为期24天。

2018年开篇首个精心打造的大型企划展，“Love Live! Sunshine!! Showtime”得到了各行各业的关注和支持。Love Live! Sunshine!! 日本版权商代表、上海市音像出版制作行业协会、日本贸易振兴机构上海代表处等多家单位与企业代表亲临了开幕式现场。

本次主办方代表——上海新创华文化发展有限公司总经理孙剑先生向在场的各位来宾讲述了Love Live! 的发展历史及其全球影响力。





此外，上海新创华文化发展有限公司授权事业部高级总监洪婉纯女士向大家阐释了Love Live! 在中国的发展前景。





同时，上海新创华文化发展有限公司产品制造中心、活动事业部高级总监冯维捷女士向大家介绍了“Love Live! Sunshine!! Showtime企划展”的策划理念和展会特色。





开幕式最后，现场嘉宾共同启动“Love Live! Sunshine!! Showtime企划展”开幕仪式并预祝展会大获成功。

企划展现场的入口是本次“Love Live! Sunshine!! Showtime”的LOGO大门，入口长达20米左右的隧道是由无数的蝴蝶结所组成的“L o v e L i v e”字样，另外一边的五线谱飞扬的蝴蝶结像一个个脚印，正缓缓走向走廊尽头的舞台！



在之后的访问环节中，梦域动漫得知，新创华公司在今后或在全国进行Love Live!的推广活动，届时全国各地的粉丝朋友们都有机会一睹偶像风采！

在面积约为1200平的企划展展厅，除了本次企划展特别设立的成员・作品介绍区、等身立像展示区、影像放映区等参观体验区之外，还有中国首次展陈的官方演唱会服装展示区，以及歌曲试听区、祈愿区，粉丝拍照区等丰富的互动区域。现场有着什么样的精彩，让我们先一睹为快吧！

更多的展示内容大家要去展会现场看看哦！





作为中国动漫品牌授权行业的领跑者，SCLA公司作为日本“奥特曼系列”、“名侦探柯南”、“初音未来”、“新世纪福音战士”等多个知名动漫IP的大陆地区版权代理，于2017年10月获得了日本高人气动漫——《Love Live! Sunshine!!》的大陆地区版权代理权。 希望《Love Live! Sunshine!!》能在中国有更好的发展！

企划展信息：





展览日期：2018年1月12日-2月4日（合计24天）

参观时间：10:00-21:00（20:30停止入场）

展览地点：天宴秀·Sky Banquet（上海市黄浦区外马路1162号）





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票价说明：

平日票：89元

周末票：109元

双人票：168元





特别福利：

每一位购票入场参观的朋友都将在进场时获得《Love Live! Sunshine!! 》官方正版PP杯垫一枚，杯垫共计9款，每日更换，随机赠送。

电子票换购须知：

1.凭电子票二维码或者兑换码前往展示会现场售票处兑换实体门票；

2.请从活动主办方指定的合法渠道购票，谨防假票和废票等无效票。





温馨提示：

● 身高1米以下（含1米）儿童在成人陪同下进入展区无需额外购买门票

● 每张实体门票仅限持票者一次入场参观使用

● 实体门票一经兑换，概不退还

● 请妥善保管实体门票，遗失不补

更多“Love Live! Sunshine!! Showtime”企划展信息，敬请关注活动官网：

www.scla.com.cn/events/llshowtime2018





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