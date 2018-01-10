十三夜之月·2017国风音乐年度盛典震撼来袭，1月27日杭州黄龙体育馆与你不见不散！

【十三夜之月】取中秋前夕月相的圆缺盈亏为概念，将夜月阴晴圆缺融入古曲之韵，一首歌曲绘溯一夜月色，月影成双，音眷成阕，将人坠入浮生萦云的浩海烟波。杳杳思慕，仗剑红尘，体味亘古弥真的感动。

【十三夜之月·2017国风音乐年度盛典】邀请音乐人零兮和TONY搭档完成词曲，【晃儿】与【玄觞】倾情献唱活动主题曲《与君歌》已于近日全网同步上线。

玄觞/晃儿 - 与君歌：http://music.163.com/#/song?id=525240923

【十三夜之月·2017国风音乐年度盛典】将于2018年1月27日19：30在杭州黄龙体育中心体育馆举行。活动邀请到【音频怪物】【阿杰】【排骨教主】【萧忆情ALEX】【AKI阿杰】【HITA】【奇然】【阿册】【玄觞】【晃儿】【银临】【西瓜JUN】【西瓜KUNE】十三位知名国风音乐人作为当晚表演嘉宾。

同时，2017国风音乐年度大赏通过【线上票选+专业评审团】的方式评选出【最佳专辑】、【最佳词作】、【最佳曲作】、【年度人气男歌手】、【年度人气女歌手】、【年度十佳金曲】在演出现场公布。评审团专家评审【台湾流行音乐泰斗·李寿全】【内地著名制作人·毕晓世】【华语著名音乐人·易家扬】【周杰伦御用编曲·林迈可】【霹雳布袋戏金牌制作人·黄浩伦】【台湾知名制作人·谢允杰】等也将受邀出席。

一台匠心深酝的国风音乐盛宴，一场国风音乐顶尖红人的新年聚会，一次年度精彩过往的幸福盘点，【十三夜之月·2017国风音乐年度盛典】与你共赴新春。

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