萤火虫动漫游戏嘉年华惊现恐龙 二次元萌新「里世界」初次亮相

一晃眼元旦假期已然过去一周，里世界于第17届萤火虫动漫游戏嘉年华的三天首次亮相，也成为了一段难忘而又珍贵的记忆留在了年尾年初的交接。

怀着首次进入表世界的欣喜，带着一份初次见面的小心翼翼，里世界携巨大的小火龙降落在主舞台一隅。虽然不及许多前辈们的超炫展位，但里酱相信，那遥遥可见的呆萌喷火小绿龙一定也吸引了不少小伙伴的注意！ 不信？~有图为证！





港真，作为一个萌新中的萌新，第一次来到大型漫展现场能收获到这样的人气（几度人流超越主舞台）。一方面感谢贯彻爱与和平的二次元小（a）伙伴（zhai）们的支持，另一方面也敲感谢三天来为舞台贡献了超多吸睛点的各种小哥哥小姐姐们。

各种类型的门面小姐姐们









Coser、JK、LOLITA、古风，二次元中流行的元素里世界的小姐姐们都有，派发小宣传单的小姐姐@莉恩 @小懒颜值都如此爆炸，难怪让众多小伙伴驻足停留！当然，在里世界APP里同样也是覆盖到各种ACG领域，同样质量上乘，看二次元，一个里世界就够啦！

宅舞不止|活动不断





还有什么比舞动的少女更青春可爱嘛？答案是没有！萌萌哒的小姐姐一旦跳起来，次元壁仿佛都被打破，看这圈起来的人墙就知道了 。连跳六首的中外联合马猴烧酒们的三位小姐姐更是敲可爱又敬业，里酱也躲在人群中为她们疯狂打call！





除了感官上的视听盛宴，第一次见面的里世界也准备了好多好多礼物（所以你们喜欢喜欢我好不好），送给前来参与的小伙伴。关注里世界就能玩5次的娃娃机，转盘抽奖的小互动游戏，爆笑的你演我猜。每一个都吸引了许多小伙伴来参与，因为，实在是太容易获奖啦~





抓到一只超可爱的八重樱！

知名二次元主持兵器喵带领大家互动的大转盘游戏，送出了超多精美礼品哟！





（《你的名字》正版限量版小说）





（love live 典藏版黏土手办）

欸~手办都被各种coser拿走啦~看来角色扮演还有欧气加成！Get到了！





期间，《梦间集》的超帅的coser小哥哥们也来串场玩耍啦！祝福《梦间集》和里世界在2018年都能旺旺旺！





（欸，走错片场了！那就祝大家和我一样可爱吧！）

里世界的话

三天的狂欢已然结束，但是里酱的心情还是久久无法平复。作为里世界的第一次出现在公众面前，这是历史性的一次。没有经验，也没有熟悉我们的粉丝，但里世界也精心筹划着去完美跟大家见面的每一个细节。

感恩每一个参与到展台的工作人员及前来互动的小伙伴，让这次亮相获得了出乎里酱意料的支持与热烈氛围！

初次见面，请多关照！

下次见面，要给你们更好的里世界！