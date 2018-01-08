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13日魔都见！泛亚二次元动漫游戏展携手超人气嘉宾打造2018狂欢盛典！

漫展 狼小狼 2018年01月08日 11:50
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　　2018年113-14日，上海世博展览馆1号馆，泛亚二次元动漫游戏展火热筹备中，泛亚音乐季、最萌制服少女选举、WCS2018上海赛区比赛、PIKAPIKA宅舞大赛、CSET两岸校园电竞大赛等众多精彩活动蓄势待发，超人气嘉宾齐聚魔都，给你前所未有的漫展体验，更有豪华参展品牌重磅加盟，游戏嘉年华、台湾美食等众多线下体验应有尽有，更多亮点一起来看看吧！

13日魔都见！泛亚二次元动漫游戏展携手超人气嘉宾打造2018狂欢盛典！ 漫展 第1张


本次泛亚二次元动漫游戏展有知名品牌厂商鼎力加盟，秦时明月、剑之荣耀、阴阳师、BOOM COMIC、虎虎动漫周边、新玩堂、锦瑟衣庄、4in Look美佳美目、Lucypop日本JK制服、少年绘、17FunboxRO仙境传说、一零计划、萌战无双、梦间集、GIR沉浸式主题游戏馆、艾漫参展！同时场地图解禁，现场还有丰厚礼品活动！

13日魔都见！泛亚二次元动漫游戏展携手超人气嘉宾打造2018狂欢盛典！ 漫展 第2张



超豪华嘉宾阵容，国内人气唱见：排骨、西瓜、萧忆情、二婶、李蚊香、王胖子、叶洛洛、山竹、刷牙，日本顶级舞见：足太、神泽有纱，WCS2017世界冠军：田田、雪雪，国内人气COSER：熊祁、夕楼、冷冷、阿逝，日本宅男女神：宫本彩希，新加坡资深COSERJulia，国内顶尖COSPLAY摄影师：萧影，台湾超人气大师：Krenz，台湾知名同人画师：LOIZA、重花，人气少年绘作家：两色风景、梁阿渣、蓝淋、羲和清零、客心。同时国内人气唱见113日晚上7点还会出席【跨次元之夜 · 泛亚音乐季】，邀你前来品味国风，邂逅次元，视听妙不可言！

13日魔都见！泛亚二次元动漫游戏展携手超人气嘉宾打造2018狂欢盛典！ 漫展 第3张

13日魔都见！泛亚二次元动漫游戏展携手超人气嘉宾打造2018狂欢盛典！ 漫展 第4张


台湾第一同人志品牌CWT首次亮相内陆，两岸同人社团齐聚世博展览馆。

13日魔都见！泛亚二次元动漫游戏展携手超人气嘉宾打造2018狂欢盛典！ 漫展 第5张


凭门票还可以免费体验游戏嘉年华，集齐印章、完成商家任务还有机会获得神秘礼品！

13日魔都见！泛亚二次元动漫游戏展携手超人气嘉宾打造2018狂欢盛典！ 漫展 第6张

泛亚二次元动漫游戏展【预售票】【夜场票】火热售卖中，七大购票通道全面开启！预售票仅售60元，夜场票三档价格：380/480/580元自由选择，电子票需兑换实体票后进场。


13日魔都见！泛亚二次元动漫游戏展携手超人气嘉宾打造2018狂欢盛典！ 漫展 第7张



交通指引：可乘坐地铁13号线至世博大道站3号出口、7号线耀华路站4号出口、8号线中华艺术宫站3号出口，抵达上海世博展览馆。

13日魔都见！泛亚二次元动漫游戏展携手超人气嘉宾打造2018狂欢盛典！ 漫展 第8张



2018年113-14日，上海世博展览馆，泛亚二次元动漫游戏展我们不见不散！

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