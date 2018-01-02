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烟台碧海祭BSS6.5——缤纷新年季（暨国动巡回礼烟台站）二宣最新情报！

漫展 狼小狼 2018年01月02日 16:23
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烟台碧海祭BSS6.5——缤纷新年季（暨国动巡回礼烟台站）二宣最新情报！ 漫展

　　2018已经到来啦！跨入新年，就意味着离碧海祭6.5越来越近啦！！！碧海娘在为小伙伴们送上元旦祝福的同时，还给大家带来了碧海祭的最！新！情！报！

　　【国动巡回礼——烟台站】

　　原“国产动画精品展映”企划全新升级为——“国动巡回礼”！烟台站即将落户碧海祭，携《凹凸世界》《纳米核心》两大知名动画IP直参碧海祭BSS6.5！

　　在现场，你可以看到：

　　《凹凸世界》《纳米核心》动画展映播放

　　《凹凸世界》《纳米核心》正版周边销售

　　《凹凸世界》《纳米核心》原画/设定/分镜展

　　《凹凸世界》《纳米核心》同人签绘墙/主题摄影区

　　《纳米核心》正版手办

　　还有Coser专属会场福利：

　　展会现场COS《凹凸世界》《纳米核心》动画角色可获赠专属限定周边一份

　　更有其他“国动巡回礼”精彩内容，敬请期待后续宣传！

　　【什么是国动巡回礼？】

　　《秦时明月》《魁拔》《十万个冷笑话》《那年那兔那些事儿》……这些耳熟能详的国漫作品，热爱国漫的你一定不会陌生。近十年来，国内动漫事业飞速发展，越来越多的国产原创漫画作品陆续出现于大众视野中。其中由西安半月文化发起的“国产动画精品展映”企划整合诸多国产精品动画作品，以动漫展会实地展映的开展形式，将众多作品带到了广大动漫爱好者的面前。

　　2018年，“国产动画精品展映”全新升级，开拓出全新的动漫展会分支——“国动巡回礼”。更深度的国产动漫主题内容、更优化的资源调配、让展会受众能更加深入的感受到国产动漫百花齐放的盛况，并参与其中。“国动巡回礼”由西安半月文化（二次元小窝）联合烟台碧海文化（碧海祭）共同发起，2018年计划巡回20地城市动漫展会。

　　我们将在原有品牌基础上，邀请更多动漫画品牌厂商官方参展，能让更多粉丝与喜欢的作品零距离接触。不论是怀旧向蓝猫虹七，还是大热IP全职盗墓，不论是粮吃到饱的凹凸狐妖，还是只能自割腿肉的良作无人，不论你是漫友漫客的忠实读者，还是有妖气腾讯的铁杆粉，再不论你是被大圣归来而震撼，还是被大鱼海棠而感动，我们都会尽力满足你！

　　而烟台碧海祭BSS6.5即将成为山东地区首个“国动巡回礼”落地展会，超多精彩，等待着你的到来！

　　【碧海电竞争霸赛】

　　之碧海祭BSS6.5 LOL争霸赛重新启动！

　　大家期待的LOL争霸赛又回来啦！召唤师们，快带上你的小伙伴，一起组队征战吧！

　　冠军奖金：2000元！

　　报名表下载地址：https://pan.baidu.com/s/1miePnpY

　　本次比赛由于赛程原因，仅接受最多4组队伍报名，请有意的参赛者们尽快投递报名表哦！

　　【碧海电竞手游区】

　　本次碧海祭6.5增设手游专区！带上你的手机，只要你玩得足够6，众多好礼等你抱回家！

　　只要在展会现场达成以下条件：

　　《王者荣耀》本局游戏胜利并成为本场MVP

　　《荒野求生》本局游戏获得第1名

　　《炉石传说》竞技场7胜以上

　　出示你手机上的游戏界面就可以获得相应礼品哦！

　　【门票礼包开售】

　　碧海祭BSS6.5门票礼包已于2017年12月2日晚21:00准时上架！

　　网络通贩地址：https://item.taobao.com/item.htm?id=553060399519

　　碧海祭BSS6.5门票礼包如图，入场卡为PVC材质，图案皆为半透明，迎向光源观看色彩艳丽、图案清晰。礼包采用单独塑封包装工艺，入场卡票面及限定礼券皆拥有唯一编码，谨防假冒！！！

　　※礼包内容包含※

　　☆碧海祭6.5入场卡DAY1/DAY2

　　☆碧海祭红包

　　☆碧海祭6.5限定礼券

　　※赠品说明※

　　☆碧海祭红包

　　缤纷新年季，碧海娘给小伙伴们发红包啦！烫金工艺精心制作，还可循环利用！就让它来收好你的压岁钱吧~

　　☆碧海祭6.5限定礼券

　　限定礼券一共五种，随门票礼包随机发放！

　　1、现场活动代金券：分为5/10/20元三种面额，可在碧海祭6.5会场活动期间，在官方摊位及合作摊位消费时代替等额现金使用；

　　2、官方摊位兑换券：可在碧海祭6.5会场活动期间，在官方摊位及合作摊位兑换限量商品以及其他限定活动机会；

　　3、现金红包：关注碧海娘微博（@碧海文化），按照礼券背面提示可兑换等额现金红包！

　　※注意※

　　没有单日票！没有单日票！没有单日票！

　　重要的事情说三遍！

　　单日现场票50元/天，仅供展会当日发售，无赠品，敬请知悉。

　　【门票购买方式】

　　在淘宝官方店“碧海娘の小铺”一次性购买门票礼包满【5套】即可包邮！烟威地区各大实体动漫店皆有贩售！还有可爱软萌的个人票代们等你调戏哦！

　　※官方淘宝店※

　　碧海娘の小铺

　　※签约票务实体代售点※

　　【烟台地区】

　　◆动漫168

　　1.芝罘区乐山里18-2号烟台二中东300米2.芝罘区幸福开元路53号江山国旅

　　联系电话：18615978996

　　◆动漫时尚超市（老三中店）

　　芝罘区万达金街二楼A2-211

　　联系电话：15053500971

　　◆AA国际莱山店

　　莱山区烟台大学北门 搜酷城B2区75号

　　联系电话：18865672751

　　◆烟台三中校友吧

　　芝罘区黄务新三中初中部斜对面

　　联系电话：15166867667

　　◆烟台一中炫彩文具

　　芝罘区东山街道福山路12-1（走南门）

　　联系电话：15653864334

　　◆AA国际鲁东大学店

　　芝罘区鲁东大学红旗中路立交桥下

　　联系电话：18663836873

　　【威海地区总代理】

　　◆威高民俗村NECO动漫协会

　　威海市所有动漫店均有出售

　　联系电话：15684577755

　　※个人票代※

　　◆莫邪

　　QQ：1044879638

　　◆梦梦

　　QQ：1922506185

　　★碧海文化长期招收个人票代，详情联系碧海娘（QQ：1834721486）

　　※电子票合作平台※

　　◆喵特

　　◆BILIBILI

　　【交通指南】

　　烟台碧海祭BSS6.5——缤纷新年季（暨国动巡回礼烟台站）

　　活动时间：2018年2月24-25日

　　活动地点：烟台市芝罘区火车站会展中心

　　公交路线：

　　①3路、6路、9路、10路、11路、12路、18路、21路、22路、28路、32路、37路、42路、43路、44路、47路、49路、50路、51路、K61路、K62路→[火车站]下车

　　②17路、31路、58路、86路、高铁巴士1号线、旅游观光巴士、游1路→[火车站北广场]下车

　　从外地远道而来的小伙伴请注意：

　　动车/火车到达站请选择“烟台站”（并非“烟台南站”），附近食宿交通极其便利，请勿担心！

　　【联系我们】

　　※官方网站：http://www.bihaiji.com

　　※官方微博：@碧海文化

　　※官方微信公众平台：

　　[订阅号]bihainiang（碧海娘）

　　[服务号]bihaiji_bss（碧海祭同人交流会）

　　※官方客服QQ：1834721486（碧海娘）

　　※官方信息交流群：296512642

　　※官方邮箱：donghaidao_bss@126.com

　　※商务合作联系QQ：297523624（wingtank）

　　本活动最终解释权归烟台碧海文化（碧海祭组委会）所有

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