第25届IDO漫展元旦跨年狂欢节！徐娇与10万小伙伴携手跨年！

第二十五届中国（北京）动漫游戏嘉年华——大型跨年狂欢节（IDO25）

时间：2017年12月31日-2018年1月1日（元旦）

地点：北京国家会议中心（8号线/15号线地铁：奥林匹克公园站）

元旦跨年狂欢盛典,十万二次元万名coser一起跨年，四大cosplay赛事百支cosplay社团参赛，50余项互动活动大型coser红毯走秀、二次元庙会大狂欢、12大IP动漫主题等、精彩Live演出等！

长江7号主演“小男孩”徐娇长大变成漂亮小姐姐了，确定出席IDO25漫展！更有coser颠茄、小F；作家漫画家kid岁、猴淳良和路雅爱；插画家是离城、匪萌十月、绯羽空空；国内知名作家：吕天逸、爱看天、羲和清零、两色风景、薄暮冰轮、七世有幸等数十位嘉宾出席！小伙伴们一起来IDO漫展狂欢吧！





1.嘉宾大咖，现场亲临:

游戏宅萌妹徐娇确定出席IDO25漫展，将与小伙伴们一起跨年狂欢！！！搜狐畅游将携2017年末重磅手游大作《刀剑斗神传》，在IDO25动漫游戏嘉年华（T05展位）开展试玩活动，并邀请徐娇亲临现场，与玩家亲密互动，派送限量大礼。小伙伴们千万别错过哦~





国内知名COSER颠茄、小F；国内知名漫画漫画家：kid岁、猴淳良和路雅爱；插画家是离城、匪萌十月、绯羽空空；国内知名作家：吕天逸、爱看天、羲和清零、两色风景、薄暮冰轮、七世有幸，人气偶像唱作嘉宾：吴大可、白迟、黄于峰、李子恒、苗煜萌纷纷来到~打造国内火爆的动漫游戏盛会，将在国家会议中心上演一场涵盖多行业多领域的国际性动漫游戏与互动体验盛会！动漫世界炫酷激情视觉盛宴！





2.四大赛事，靓点看不停：

2018第十四届中国国际动漫节“中国COSPLAY超级盛典”北京分赛区、第十届红白合战对抗赛、第七届“星次元”二次元才艺大赛、第六届WKS-IDO国际动漫歌曲大赛！国内顶级大赛，超炫酷的演出，一场超豪华的二次元盛宴即将登场！众多帅气哒，漂亮哒小哥哥小姐姐都已准备就绪！快来为喜爱的社团们打CALL吧！





3.亮点活动，惊喜连连：

只有逛、玩、买怎么够呢？最丰富的现场活动“看”“玩”“逛”“拿”“画”“唱”“跳”一个都不能少，几十项现场互动游玩体验，帝都漫展活动最丰富。划分十一大专区：?动漫游戏作品专区、古风仙侠群英会专区、泛娱乐互动区、动漫周边衍生品区、同人及原创作品区、双舞台cosplay及才艺大赛专区、舞台电竞大赛区、Coser摄影专区、自由面基专区、二次元自我娱乐展示专区、十大文化节专区。另外还有更有新增特色活动：创意cos自由行、干物三连，宅在IDO、Fate现场抽卡 IDO欧皇认证赛、二次元达人秀、二次元庙会，更有帝都首次12大IP主题活动引燃全场！不光只有互动活动哦~现场礼品也多多呦~元旦假期绝对不能错过的漫展，IDO娘在这里等大家哦！





新年特色活动介绍：

新年舞狮大会！热闹欢腾的舞狮大会与小伙伴相约IDO漫展咯！看祥瑞之兽为你祈福助兴哦！精彩绝伦的表演，年味儿十足的二次元聚会！舞狮开路，coser红毯走秀，让你大饱眼福，还可以与舞狮合影留念哦！这样的年度大典简直不要太棒！一起来IDO漫展欢欢喜喜闹新年！





超强福利免票活动名单出炉，各种漂亮的coser小姐姐都会到达现场哦~本次漫展活动的官摄大大们也辛苦了哦~





4.各大企业强势加盟：

本次IDO动漫游戏嘉年华，我们也是成功地邀请到了《纳米核心》的参加，海岸线的各位官方大大们将会携带精彩的活动和丰富的周边亲临现场。

官方大大不仅准备了100%概率的抽奖活动，还设置了观影区，亲临的小伙伴有机会看到目前正在更新的《纳米核心》第三季还未播出的剧集！同时还有美丽可爱的官方coser和1：1还原的机甲新版巴德尔登场！听着是不是很诱人~快到现场来亲身体验下吧！









羚邦将携旗下众多日漫IP亮相I DO动漫游戏嘉年华，不用怀疑，其中当然有你们的一生挚爱《银魂》！此次参展，羚邦带来的IP类型包括热血、萌系、美食、运动，可谓应有尽有，快来今年I DO动漫游戏嘉年华的羚邦展区（展位编号K1-K4）一探究竟喽！

火山映画将携旗下国漫精品一品芝麻狐亮相I DO动漫游戏嘉年华，不用狐疑，本展最萌的胖子出现啦！此次参展，芝麻狐带来了萌空你血条的温暖周边——撸猫般手感的超软正版公仔！快来K18展位抚摸这个冬天最暖的一缕光吧！现场可以买到很多东西呦！！！都超萌的呢~

元旦假期，两点十分动漫将携旗下两大热门IP《我是江小白》 、《银之守墓人》参展IDO25，与众多二次元粉丝一同迎接新年的到来。展馆内设置了通关游戏，在游戏中表现优秀的朋友，可获得抽奖券，奖品丰厚，等待伙伴们的到来哦~

国内知名衍生品开发商52TOYS将在本次IDO漫展上(K15展位）首发其自主研发的变形玩具BEASTBOX(猛兽匣)JOJO机动战队限定版和由暴走漫画授权开发的王尼玛Q萌系列公仔。超级萌萌哒~~IDO娘都想收藏一套了呢~伙伴们快来抢购吧！

国内知名手游发行商龙图游戏将在本次IDO25漫展上(K22展位）展示近期与韩国网禅合作的手游产品：奇迹最强者，同时还有旗下经典手游《小冰冰传奇》多款绝版限量周边进行展示。快来一饱眼福吧~~

万画筒漫画一周年庆典系列活动将在本次IDO25漫展上(T04展位），届时发放限量周边，主题风格展位，以及精彩的舞台表演！小伙伴们千万别错过哦~





部分参展商名录：





更多精彩内容小伙伴们来现场就可以领略到了哦~~IDO娘元旦假期在北京国家会议中心等待着小伙伴们哦~这个漫展我们约好一起逛！IDO25漫展元旦跨年狂欢节，小伙伴们面基约起来！