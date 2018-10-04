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火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！

业内 狼小狼 2018年10月04日 21:47
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《火影忍者》伴随我们度过了少年时代，转眼间，当年的鸣人已经长大，也实现了成为火影的梦想。眼见木叶隐村的下一代茁壮成长，再回过头去看着记忆里的时光，意识到过去已经是过去，或许也会有几分伤感，几分惆怅。就和我们一样。

毕竟，《火影忍者》系列到明年，就是二十周年了。而就在今年的10月1日，火影忍者动画实境展抵达北京，也把一个活生生的忍者世界带到了众多火影忍者迷的面前。这常盛不衰的系列，依然能散发出辉煌。

开展时间：2018年10月1日—11月11日

开放时间：10:00-22:00（21:30后停止入场）

展览场馆：合生汇商场5楼

观展地址：北京市朝阳区西大望路21号（14号线九龙山站B口出）

售票链接：http://www.thedreamland.asia/ticket.html?src=20181003news

火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第1张

开幕式上有惊喜，多年羁绊发新芽

火影忍者动画实境展将在国庆节当天开幕，开幕式上的节目当然必不可少。

在各位嘉宾致开幕辞之后，本次展会特聘知名舞台剧团Perfect MAX 极限部落，现场进行舞台剧的表演，为各位火影迷们再现忍者间的羁绊，也让大家能重温喜爱火影忍者的心情。

火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第2张
火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第3张

而现场的节目远不止这么一项。在舞台剧之后，更有coser集体出镜走秀、独舞，及《火影忍者疾风传》的op之一、《青鸟》的独唱，以庆祝《火影忍者》的世界打破次元壁，走入现实。

火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第4张

而在众多表演之外，更有时装、绘画、音乐三大主题，由火影忍者动画实境展主办方、火影忍者动画制作委员会、及《火影忍者OL》手游团队三方组成评委团，羁绊大赏也隆重启动！

火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第5张

火影忍者动画实境展出，浸入式体验忍者世界

火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第6张

开幕式已经这么热闹了，忍者村里头又该是什么模样呢？

不管是熟悉火影忍者的资深粉丝，还是不太熟悉的火影迷，就让小编我来带各位一窥究竟吧。

踏入忍者村正门，里头是熟悉的风景和忍者，等身手办旁，甚至还有巡场的coser，徜徉于自己熟悉的角色之间，对忍者村或许也能多几分亲近之情吧。

火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第7张
火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第8张

火影办公室也和动画里的模样如出一辙，只不过现在在里面的不只有火影本人，还有众多的火影迷们。只要你想，你也可以戴上斗笠，成为火影！

火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第9张
火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第10张

集英社旗下的《火影忍者》，在忍者村里还多了个集英堂。而《火影忍者》的全套书籍，让人回味昔日追漫画的时光。

火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第11张

而展位上众多火影爱好者和业界人士的名人寄语，同样证明了《火影忍者》的爱好，并没有国界和年龄的分别。只要能感受到这种热血，为之投入并感动，就是一位了不起的忍者迷。

火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第12张
火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第13张

当然，忍者村里还有诸多你我都耳熟能详的设施。一乐拉面、甘栗甘，以及刻着诸代火影头像的火影岩。这些设施也各有各的精彩，现场还设计了不少有趣的游艺项目，必定能让忍者迷们感受到忍者世界的魅力。

火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第14张
火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第15张

不过嘛，小编在此就不一一解说啦。其中的精彩，等到现场就知道。

金秋十月国庆节，活动连台等你玩

10月1日开展，正值国庆节期间。忍者不休息，精彩活动等你来！

国庆期间将举办”忍者捉迷藏”活动，届时将有众多忍者在忍者村内，与广大火影忍者迷们互动。与众多忍者交流互动，并从他们手中领取任务。而从自己熟悉的角色的手中接取任务再加以回报，这是忍者们的日常，也是火影忍者迷们的期盼吧。

当然，还有更多各具风味的活动，这当中有没有你喜欢的角色呢？

火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第16张
火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第17张
火影忍者动画实境展转战北京，体验忍者世界就在今天！ 业内 第18张

金秋十月，秋高气爽，正是出行的好时候。10月10日更是我们的主角 漩涡鸣人的生日！当天会有一场盛大的狂欢！一场神秘的舞会！！为我们的鸣人庆生！！这可是难得的火影忍者迷之间的盛会。那何不与有着同样爱好的朋友们，一起追忆旧日时光，感受火影忍者的世界？

咱们，不见不散！

开展时间：2018年10月1日—11月11日

开放时间：10:00-22:00（21:30后停止入场）

展览场馆：合生汇商场5楼

观展地址：北京市朝阳区西大望路21号（14号线九龙山站B口出）

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