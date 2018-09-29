校园国漫先锋之作 《0号宿舍》爆笑来袭

秋意渐浓，暑热褪去。伴随着大一的新生们走入校园，开启集体宿舍生活，璀璨星空又一力作，国内首部大学校园题材先锋异事情景喜剧动画《0号宿舍》将于9月28日热力登场，和高校新生们一起讲述爆笑、热血和不凡的青春故事。

无聊无脑无内容?荒诞爆笑校园动画颠覆你想象

《0号宿舍》以大学新生报到为故事开端，讲述了单纯的大一新生——长颈鹿常胜阴差阳错，来到了神秘的0号宿舍，与三位万年不毕业的宿舍原住民：贪财的黑猫艾迪森、易怒的浣熊贾英雄以及古怪的刺猬阮翔发生的一系列惹麻烦、搞事情，有笑有泪，同甘共苦的青春故事。

0号宿舍里的四位主人除了拥有让观众一见钟情的外型，还有比外型更有看点的性格。第一男主长颈鹿常胜单纯热血自带bug;艾迪森八面玲珑，每每策动意想不到的妙招;贾英雄豪气冲天，无所畏惧，频频上演侠肝义胆的好戏;阮翔智商压制，精通科技，总能找到化险为夷的办法。引人入胜的故事，出其不意的搞笑，四位性格迥异的主角相遇如同天雷勾动地火，笑点与槽点齐飞，开启了常胜惊天动地的不凡校园生活。

国漫的先锋突破，高校题材动画情景喜剧来袭

作为国内首部高校题材的动画情景喜剧，《0号宿舍》的出现既是一种大胆的创新，也是一个令人惊喜的突破，它填补了近年我国动画作品题材和形式上的两大空白。

在题材上，我国的青春校园动画作品大多趋向于选择初高中阶段进行创作，对于大学这一社会化生活更丰富、更能彰显青春个性的时期则描写甚少。而《0号宿舍》剑走偏锋，大胆地选择 “无人之境”，填补上大学这段青春的真空地带。故事对于大学宿舍进行了最真实地重现，永远被嘲笑口音的上铺、从不见他出门的镇舍之宝、考试挂科恋爱满分的奇葩…… 互看不惯，却在关键时刻绝不掉链子的老铁，每个人都能在《0号宿舍》找到自己青春的影子。

在形式上，《0号宿舍》选择了情景喜剧的创作形式，这也让《0号宿舍》成为了国产动画中的先行者。纵观我国动画作品的发展历程，原创动画情景喜剧类作品可谓是少之又少。反观海外，同类动画作品已经形成较为成熟的创作模式，在质与量上都领先于我国，如美国的《辛普森一家》现已发行至29季且仍在更新，日本的《搞笑漫画日和》也已连载11周年。可知，动画情景喜剧类的作品均为各国动画领域的常青藤。《0号宿舍》以校园宿舍这一情景展开一系列精彩、爆笑的故事，在笑声中传递出有价值的内容和有深度的思考，为中国动画打开一扇新的大门，此举势必让《0号宿舍》成为一部先锋、新锐的标杆性动画。

给青年的动画，璀璨星空的全年龄布局

据悉，《0号宿舍》是璀璨星空团队历时两年反复打磨，倾力打造的又一优质动画IP。此前，璀璨星空团队还成功创作了全网实现点击超20亿的少儿动画《京剧猫》、和被誉为“国漫的正确打开方式”的《中国唱诗班》系列动画短片。此次，面向18-30岁的喜剧动画《0号宿舍》全新登场，则是璀璨星空实现全年龄动画IP矩阵规划的重要一步。